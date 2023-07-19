浪漫婚禮放白鴿！結果「鳥屎炸滿地」　飛到屋頂趕不走

▲白鴿被釋放出來後，就在度假村屋頂徘徊，不肯離開。（圖／翻攝Instagram@a_aidaproduction）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生令人哭笑不得的事件，一對新人在婚禮上釋放白鴿，試圖營造浪漫氛圍，未料鳥兒們振翅高飛後，卻到處排泄鳥屎，把宴客現場弄得一團亂，還飛到屋頂上徘徊，怎麼趕也趕不走。

《馬來郵報》等外媒報導，該國知名製作人艾妲（Datuk A. Aida）15日風光嫁女兒，她選擇在自己經營的度假村舉辦婚禮，為了給孩子留下美好回憶，每個環節都絞盡腦汁、精心設計，其中就包括「白鴿紛飛」的夢幻場景。

艾妲回憶，她以每隻25令吉（約新台幣171元）的價格，一共砸下1250令吉（約新台幣8500多元）購買50隻白鴿，未料鳥兒重獲自由後，卻不願離去，「我本來是想把牠們從籠子裡放出來，但牠們沒有飛走，而是決定留下來。現在我的度假村都處都是牠們的大便。」

艾妲回想起來，很慶幸當初鳥店只有50隻白鴿，她才沒有按照原計畫購買100隻鴿子，「我無法想像有100隻鳥在我的度假村屋頂。」她坦言家裡沒有人幫忙照顧白鴿、清理鳥糞，因此如今試圖重新捕捉白鴿，並且送往適合的地方，如果有人成功抓到了，也可以直接把鳥兒帶回家。