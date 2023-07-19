《駭客任務》是真的？女子「無限循環」自拍　詭異影片曝光

▲國外網友拍到民眾疑似困在時間循環中，因而相信《駭客任務》演的是真的。（圖／翻攝自gl1tch1nth3m4tr1x、unknown1575489 TikTok）

圖文／CTWANT

毛骨悚然的時刻！國外一名女子被拍攝到在街上，困在時間循環中，她拿著相機準備自拍，卻發現一再重複相同的動作，影片被分享到TikTok平台上，讓大批網友震驚不已，認為是《駭客任務》中「母體錯誤」（glitch inthe matrix）真實版。



在19秒片段中，可以看到一名女子，身穿大衣和牛仔褲，右手拿手提包和口罩，站在車尾旁邊，只見她用左手拿相機自拍，對著鏡頭微笑，每隔幾秒就把相機轉過來。然而，女子臉上的表情卻完全沒有變化，只有手腕在動，而且過程中，手臂一直維持在同一個位置，似乎困在永不停止的自拍循環。

▲女子維持一樣的表情，不斷自拍並轉相機。（圖／翻攝自gl1tch1nth3m4tr1x TikTok）

影片曝光後，掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「感覺就像永遠持續不停一樣」、「這其實很可怕」、「這是一個機器人」、「女人陷入了什麼困境？」不過也有不少人推測，女子只是想拍出好看的照片，「看起來她只是在專心做自己的事」、「她只是想讓照片變得完美」、「也許她不喜歡這張照片，所以保持同樣的姿勢」。



不僅如此，另一段在TikTok平台瘋傳的影片，也有類似情形。畫面中可見一名女子在街頭散步，卻彷彿時間暫停，整個人被凍結在人行道上。詭異的是，就連馬尾也在擺動過程中停止，但周遭的車輛依舊照常通行，直到1分鐘後才又恢復正常，讓網友相信《駭客任務》是真的。







▲女子靜止不動約1分鐘，就連馬尾也不會動。（圖／翻攝自unknown1575489 TikTok）

據了解，《駭客任務》中的「母體錯誤」，是說我們所處的世界實際上是假的，全都是由一台名為母體（ Matrix ）的超級電腦所創造出來的虛擬實境，若遇到無法解釋的事情，可能就是電腦故障出錯了。

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