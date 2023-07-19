重3.2公斤！雲南村民挖出「巨大白色蘑菇」　比成人大腿還粗

▲這超大蘑菇需要用兩隻手才能抱起。（圖／翻攝自微博／人民網）

圖文／CTWANT

平時我們所知的香菇多是能一手掌握的大小，近日大陸雲南村民卻挖出了需要兩手抱起的巨大香菇，讓網友們紛紛驚嘆「這麼大，好想吃」。據悉，這朵被稱為「巨型口蘑」的可食用白色香菇重達3.2公斤，但仍未知究竟是自然產生，還是某種肥料或人為因素所致。

根據陸媒《人民網》的報導，周一（17日）雲南耿馬縣某村莊中，有一位村民偶然在自家土地裡挖出了重達3.2公斤的巨大白色菌類，體積龐大甚至需要兩手才能抱起。當地村民介紹，這種巨型口蘑可以食用，在雲南地區具有一定的市場價值，而過去他們也曾發現過大蘑菇，但這次挖掘出的更是稀有，可能用大鐵鍋都燉不下。

不過，對於這種異常巨大可食用菇類的出現，許多人懷疑它究竟是如何產生？有人認為這是大自然的餽贈，經由土壤、濕度等環境條件所創造出的奇蹟；也有人覺得可能是農民使用了某種肥料，或是其他人為因素才導致。

對此，網友嘖嘖稱奇道「原來蘑菇還能長這麼大」、「好想吃」、「這真的能吃完嗎」、「是不是要化成蘑菇精了」、「炸菌子油可好吃了」；但也有人質疑「這麼大會好吃嗎」、「吃完了不會致幻吧」。

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