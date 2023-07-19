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22歲女網紅參加派對驚傳身亡　家屬悲慟證實消息「死因曝光」

22歲女網紅參加派對失蹤驚傳身亡　家屬悲慟證實消息「死因曝光」。（圖／翻攝自Instagram／annabelle_ham）

▲家屬證實女子死亡消息。（圖／翻攝自Instagram／annabelle_ham）

記者李振慧／綜合報導

美國22歲女網紅安娜貝爾(Annabelle Ham)之前在阿拉巴馬州參加派對後被通報失蹤，家人近來對外宣布她已經死亡，但沒有詳細說明死因，只透露死因與癲癇有關，消息傳出讓許多網友感到震驚與不捨，紛紛留言為她哀悼。

在喬治亞州當地大學Kennesaw State University就讀的安娜貝爾，15日傳出到阿拉巴馬州費爾霍普市(Fairhope)參加派對後突然失蹤，姊姊亞歷珊卓(Alexandria)曾在臉書上表示，「我妹妹突然失蹤了，我們找到她的電話，她有可能沿著碼頭散步時不小心墜河」。

警方對外表示，他們當天下午3時32分接到報案，後來發現失蹤者已經死亡，不過他們已經排除案件為謀殺案的可能性。消息傳出後在網路上引發各種傳聞，家屬後來正式在網路上發表聲明，證實安娜貝爾因為癲癇的狀況，已經前往天堂，「她其實已經為此奮戰了一段時間，希望事件能幫助大眾提高對於這種疾病的認識」。

身為網紅的安娜貝爾，在YouTube上擁有7.7萬名粉絲，在Instagram和TikTok上則擁有超過10萬名粉絲，時常在網路上分享她的校園生活，或是美妝美容等資訊，不幸消息傳出後引發許多網友哀悼，「心碎了，我好愛你，安娜貝爾」、「安息吧，美麗的靈魂」。

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