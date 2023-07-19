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板門店導覽全面取消！美軍叛逃北韓「恐是預謀」　他透露須事前申請

▲▼聯合國司令部決定暫停在板門店的所有活動，嚴禁一般人進出。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國司令部決定暫停在板門店的所有活動，嚴禁一般人進出。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道坡州市板門店昨（18）日下午傳出駐韓美軍叛逃的事件，23歲士兵金恩（Travis King）從仁川國際機場逃脫後，在板門店混入觀光客隊伍，參觀由聯合國主辦的「共同警備區域」（JSA）導覽活動時，趁隙潛入北韓（朝鮮）。如今，板門店兩韓邊境相關活動皆因此停辦，一名前導遊斷言，金恩的叛逃行動絕非偶然。

根據《BBC》，駐韓美軍金恩越境潛入北韓的事件留下一堆謎團，包括金恩究竟是如何趁隙脫離相關人員的監控，不僅沒有登上返回美國的航班，更在17日離開機場後，於隔天參訪板門店南北韓邊境導覽團行程。

美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》的播客主持人茲魯特（Jacco Zwetsloot），曾於2012年在一間旅遊公司上班，該間公司主要負責帶領美國士兵前往板門店共同警備區域參訪，他針對此次事件發表看法，「這個人（指金恩）根本不可能今天才從機場逃出來，隔天就能預訂這樣的行程」。

▲▼南韓陸軍19日經過京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓陸軍19日經過京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

茲魯特解釋，通常板門店「共同警備區域」導覽行程需要一定時間審核參訪民眾的身份，想要參訪的民眾必須得經過事前申請，向負責主辦導覽行程的聯合國軍司令部提交自己或其他參訪者的護照、身份證號碼，經過審核、收到核准通知後，才能參加該行程。

根據《韓聯社》，其實自從南韓時任總統文在寅、北韓國務委員長金正恩2018年4月在板門店召開會談後，板門店直到全球爆發新冠疫情前一直是炙手可熱的景點，其中板門店「共同警備區域」（JSA）導覽活動由聯合國司令部主辦，2020年11月重新開放民眾登記申請，觀光客被分為外籍旅客（非韓籍）、韓籍旅客，導覽申請等業務由聯合國司令部、南韓統一部各自經營管理。

南韓統一部板門店見學（導覽）支援中心官網指出，板門店導覽活動訂於每周二、三、六、日進行，一天總共有6個場次，申請參訪者必須年滿8歲以上（韓國人），且每人一年限定申請參訪一次，只要遇到聯合國司令部放假、或是軍事訓練就不會開放給民眾申請，甚至申請成功者若參訪當日遇上軍事突發狀況，申請將直接被註銷，未來若想參訪必需得重新申請。

官網每個月10日上午10時起，開放民眾申請下個月的板門店導覽行程，民眾必須在預定參訪日的至少2周以前完成申請登記（新冠疫情以前是60天前，縮短為2周內可免去觀光客的不便）。

▲▼文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

▲文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋單獨面談、喝茶44分鐘。（圖／達志影像）

板門店共同警備區域導覽行程通常一趟耗時170分鐘，包括事前的身分審核等工作，途中將參訪自由之家、軍事停戰委員會會議室（T2）、文在寅和金正恩共同植樹紀念地、文金會時的藍色徒步橋、張明基上兵追悼紀念碑。

報導指出，自從18日金恩叛逃後，聯合國司令部決定暫時中止在板門店的所有活動，包括原本的共同警備區域導覽行程，而南韓七大宗教派別領導人本來預定21日在板門店為韓戰70周年進行和平祈福儀式，也因此次突發事故而宣告取消。

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