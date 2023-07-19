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以色列「全國反抗之日」萬人遊行　上百預備役抵制徵召

▲▼以色列再爆示威遊行。（圖／路透）

▲以色列再爆示威遊行。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

以色列國會11日一讀通過司法改革法案，抗議民眾18日發起「全國反抗之日」在國內各地發起示威活動，希望在下周最終投票前阻止這項法案。一名相關人士透露，已有161名預備役軍官揚言要抵制徵召，這對向來以志願報效國家的以色列來說相當罕見。

綜合路透社、法新社報導，司改案備受爭議的內容包括更改大法官遴選委員會的選舉方式，讓執政黨擁有司法人事任命的關鍵決定權，進而影響司法部門對政府的抗衡能力，民眾擔憂這將削弱人民的民主及自由權。以色列國會將在下周就這項限縮司法部門權力的議案進行投票，並於30日進入夏季休會期。

▲▼以色列強推司法改革，民眾發起干擾日(day of disruption)示威拒絕獨裁政權。（圖／路透）

▲以色列強推司法改革，自3月起數以萬計民眾上街抗議。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1月提出司改計畫，引發全國史上規模最大的示威抗議，每周都有數以萬計民眾在各地聚集，揮舞以色列國旗高喊「民主、民主、民主」，希望阻止這項讓政府走向專制的提案。數條高速公路、火車站、證券交易所都成為示威的據點，甚至軍事總部入口也被示威者封鎖。

報導指出，約1000名抗議民眾18日封鎖特拉維夫陸軍總部，其中包括許多預備役軍人。退役以色列空軍將軍阿格蒙（Asaf Agmon）稱，有161名參與空軍行動的預備役揚言要抵制徵召，其中有些人還擔任飛行員或領航員，並且他們已向軍方知會這項決定，將於19日發布聯合聲明。

▲▼以色列強推司法改革，民眾發起干擾日(day of disruption)示威拒絕獨裁政權。（圖／路透）

▲以色列強推司法改革，民眾發起干擾日(day of disruption)示威拒絕獨裁政權。（圖／路透）

與其他國家不同，以色列國防軍戰力以預備役為主體，他們定期接受徵召訓練和作戰，對空軍和情報單位來說是十分重要的中堅力量，伊朗任何突襲行動都需要預備役人員參與。然而這次司法改革提案不僅使國家分裂，更動搖國家安全的根本。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）指出，「沒有以色列國防軍，我們無法在這片土地上生存。」

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