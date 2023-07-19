前科累累！　叛逃北韓「美軍士兵」打人、踹警車

記者王佩翊／編譯

駐韓美軍一名23歲二等兵18日越境進入北韓，隨即遭到平壤當局捕獲，他也成為近5年首位被北韓拘留的美國公民。而他10日才剛因襲擊罪服刑完獲釋，沒想到如今卻叛逃。據悉，這名逃兵其實早已前科累累，他去年還曾因在夜店酒後打人被起訴，並在不到1個月內又因為用腳踹壞警車而被罰款。

▲美軍駐守南北韓邊境板門店 。（圖／達志影像／美聯社）



23歲的金恩（Travis King）2021年入伍，並以美國陸軍第1裝甲師成員的身分駐紮南韓，但他在韓期間卻屢次犯罪，最終更因襲擊罪入獄。他10日服刑近2個月期滿，並在17日被護送至機場，準備搭機返回家鄉。但是他疑似是因為擔憂回國後，仍須面臨軍方額外的處分或是被革職，因此趁著其他人不注意，逃離機場，並於隔日參加兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，趁機越境。

▲美軍士兵趁著參加板門店旅行團時，越境至北韓 。（圖／達志影像／美聯社）



根據《韓聯社》報導，金恩2月8日才因為損壞公物被罰500萬韓幣（約新台幣12.2萬元）。他2022年10月8日凌晨3時46分在首爾麻浦區用腳猛踹警車右後車門，導致車門損毀。當時警方因為接獲施暴通報，因此前往現場，並以現行犯逮捕金恩。然而在訊問他個人資料的過程中，金恩卻拒絕配合，並數度口出惡言，坐在警車後座大罵「Fxxx Korean, fxxx Korean army.」，同時猛踹右後方車門。

不僅如此，他2022年9月25日上午9時40分在弘大一間夜店喝酒後，對另一名南韓籍顧客施暴，多次用拳頭毆打對方臉部，被因施暴罪起訴。不過由於被害者不想要對他實施處罰，因此放棄刑事告訴。