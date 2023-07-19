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北韓再羈押美國公民！男大生曾因「偷海報」被關　獲釋6天身亡

大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）（中），被控竊取北韓的政治宣傳標語。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男大生溫畢爾被控竊取北韓的政治宣傳標語。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）越界進入北韓被拘留，成為近5年來首位被平壤當局拘留的美國公民。最知名的美國公民遭北韓拘留案，就是2016年跟團遊北韓結果被關押17個月的美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier），最後他在昏迷狀態下獲釋，但回國第6天就不幸身亡。

美國已逝男大生Otto Warmbier在北韓受審時的情況。（圖／CFP）

▲瓦姆比爾受審時，曾哭著哀求北韓寬恕他。（圖／路透社）

溫畢爾2016年跟團遊北韓，在羊角島國際飯店試圖偷走一張宣傳海報，上頭印有北韓領導人金正恩的名字，在北韓被視為嚴重犯罪行為，在機場欲出境時被逮捕，被判勞改15年。他在入獄後2個月患上神經障礙，2017年6月獲釋時已經陷入昏迷，返美後立即送醫，同月19日逝世。

美國聯邦法院2018年12月宣判，北韓政權犯下綁架、非法囚禁、酷刑及殺人，需賠償溫畢爾的父母佛萊德（Fred Warmbier）及辛蒂（Cindy Warmbier）5億美元（約新台幣150億）。由於沒有強迫北韓支付罰金的機制，溫畢爾夫婦轉向追蹤北韓被凍結的資產。

除了溫畢爾以外，BBC、路透社整理出曾被平壤當局拘留的美國公民：

●時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在核子外交期間前往平壤與北韓領導人金正恩會面，不久之後3名遭北韓關押的美國公民便獲釋。

▲▼北韓人質韓裔美籍牧師金東哲（Kim Dong-chul）、金相德（Kim Sang-Duk）與金學成（Kim Hak Song）獲釋返回美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓人質韓裔美籍牧師金東哲、金相德與金學成（Kim Hak Song）獲釋返回美國。（圖／達志影像／美聯社）

其中一位是韓裔美籍牧師金東哲（Kim Dong-chul），他是在2015年遭到拘禁並判處10年勞役；另兩位是外國創立的平壤科學技術大學（Pyongyang University of Science and Technology）老師金相德（Kim Sang-Duk）與金學成（Kim Hak Song），他們是在2017年遭到逮捕。

●韓裔美國傳教士裴俊虎（Kenneth Bae）2012年遭北韓宣判試圖推翻北韓有罪，判處他15年勞役，監禁2年後於2014年11月獲釋返美。

●美國公民米勒（Matthew Todd Miller）在2014年9月參加旅行團進入北韓，結果在機場撕毀簽證，尋求平壤當局給予庇護，結果隨即遭逮捕，被判6年勞役，最後於2014年和裴俊虎一起獲釋。

●來自波士頓、在南韓擔任英語老師的葛梅斯（Aijalon Mahli Gomes），2010年因從中國非法進入北韓遭到逮捕。

●基督教人權運動人士朴東勳（Robert Park），2009年越界進入北韓後遭到逮捕，2010年獲釋。

●美國媒體「時事電視」（Current TV）記者李雲娜（Euna Lee）與凌志美（Laura Ling）2009年在報導人口販賣事件時，在北韓與中國邊界遭到拘捕，被判12年勞役。2009年8月，前總統柯林頓（Bill Clinton）前往平壤確保兩人安全，並成功將她們帶回美國。

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