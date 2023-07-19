18歲女被「綁在床上」囚禁1個月　警逮捕變態夫妻發現2周前才生孩

▲夫妻被控綁架女子長達1個月。（圖／翻攝自Harris County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國德州傳出一名18歲少女被31歲男子雷耶斯(Jose Reyes)與29歲妻子馬西亞斯(Jaqueline Macias)引誘自家中，遭到囚禁虐待長達1個月，受害者後來從窗戶中逃出，被附近鄰居發現通報。

哈里斯郡(Harris County)警方16日接到報案，一名18歲少女指控，她一個月前被雷耶斯誘騙至家中，結果一進去就立刻被對方用繩子綑綁，之後一直囚禁在房間床上。

少女當天趁著雷耶斯和妻子短暫離開家裡時，跳出房子窗戶逃脫，赤腳的她挨家挨戶找人幫忙，後來好不容易有鄰居幫忙報警。警官赫爾曼(Mark Herman)表示，員警一看到少女手腳上有被繩子綑綁的痕跡，立刻就發現她曾遭到囚禁，「這對夫妻把她囚禁後，做了很多邪惡的事情」。

警方後來立即將剛回到家中的雷耶斯和馬西亞斯逮捕，2人均被指控綁架罪，2人17日出庭後，法官將雷耶斯的保釋金定為美元10萬元（約台幣310萬元），馬西亞斯則是5萬美元（約台幣155萬元），法庭上揭露，2人在囚禁少女期間，馬西亞斯2周前才剛生下一名嬰兒，本案將於9月再度開庭審理。