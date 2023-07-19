男發起「哭泣馬拉松」挑戰金氏紀錄　連續7天「哭到失明」崩潰

▲男子挑戰「哭泣馬拉松」。（圖／翻攝自TikTok／237_towncryer）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞男子埃貝爾(Tembu Ebere)為了挑戰金氏紀錄，在TikTok上發起要連續哭泣的「哭泣馬拉松」活動，影片成功獲得540萬人次觀看，然而他挑戰一半發現身體突然出現異樣，不但頭部劇痛、臉部浮腫，甚至還哭到失去視力。

在網路上發起「哭泣馬拉松」的埃貝爾，在影片中向觀眾表示，「把你們的煩惱傳給我，我來幫你們哭」，畫面中還可看到旁邊擺了一個計時器，顯示他已經連續哭了2小時7分鐘。

英國媒體BBC報導，埃貝爾自從7日開始挑戰以來已經連續哭了7天，成功獲得540多萬人次觀看，吸引許多網友為他加油打氣，然而近來卻傳出他因為哭太久引發健康狀況。

埃貝爾表示，他因為哭泣太久引發嚴重頭痛，臉部和眼睛浮腫，或許是因為頭痛與眼壓太大，導致他失明45分鐘，「我必須重新制定策略，哭少一點」，雖然他尚未正式向金氏紀錄單位通報挑戰，但他並沒有打算放棄，下定決心一定要把挑戰持續下去。