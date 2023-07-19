愛上囚犯！監獄護士慘吃牢飯　事後才知他還劈腿女獄警

▲艾莉絲聲稱自己是被哈利脅迫，才會維持不正當關係。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

英國一名在監獄工作的女護理師與獄內一名毒犯發生不正當關係，兩人長期透過電話相互調情。女方最終因為在工作中隱瞞與犯人談戀愛的事實，並且沒有向上通報男方非法持有通訊設備，因此被認定瀆職，被判處6個月。而經調查，女方只是毒犯在獄中的其中一名女伴，另外一人將在9月接受審判。

根據《每日星報》報導，25歲的艾莉絲（Elyse-May Hibbs）在南威爾斯一間男子監獄任職期間，與其中一名因涉毒入獄的25歲男性囚犯哈利（Harry Pullen）發生不正當關係，因此在2022年被判6個月徒刑。如今護士與助產士委員會（Nursing and Midwifery Council）認為，法院對她的判決等同於認定她的職業能力有問題，因此對她下達12個月的停職令。

哈利2019年因為參與販毒集團被判入獄5年，而他在某次獄中的治療看上第一次見面的護理師艾莉絲，隨後就讓自己的母親透過Instagram聯繫女方，進而搭上線。兩人長期通過電話「調情」，還會在Instagram上互傳訊息。不久後，監獄負責人懷疑哈利在獄中建立不正當關係，因此將他轉到位於曼徹斯特（Manchester）的另一間監獄。

獄方接手哈利後，開始調查並監控他的通訊，隨即發現兩人的不正當關係。證據顯示，他多次聯繫艾莉絲，且大多數的時間都是女方任職監獄期間。兩人的通話內容包含監獄、獄警或是各種談情說愛。哈利甚至在電話中不斷暗示自己會取代艾莉絲現任男友的位置，並與她建立更進一步的關係。

艾莉絲2021年7月辭去監獄護理師的職務，不過1周後就因瀆職被逮，她隨即坦承曾和哈利聯繫。但艾莉絲聲稱，自己是被動與其產生不正當關係，因為男方曾經威脅過她，所以才不敢結束這段關係。她強調，兩人並未涉及性愛，只是因為陷得太深，而未能主動向上通報。

另一方面，艾莉絲只是哈利在獄中發生不正當關係的其中一人，還有一名女獄警Ruth Shmylo也因為與哈利有超乎規定的關係，將在9月接受審判。