她愛上黑猩猩！每周與牠「隔窗親吻」　遭比利時動物園下驅逐令

記者王佩翊／編譯

比利時一名40歲女子阿迪（Adie Timmermans）因為愛上安特衛普動物園（Antwerp Zoo）的一隻黑猩猩奇塔（Chita），並定期到園內與奇塔約會，兩人會隔窗相望、揮手或是親吻。然而這段不健康的關係被園方認定會影響到奇塔的社交發展，因此下令禁止阿迪再次進入動物園內。如今園方終於解除她的禁令，但同時也要求她要遵守動物園所訂下的規定。

根據《每日星報》報導，阿迪自2017年起定期到訪安特衛普動物園，每一次都會花很長的時間與園內的黑猩猩奇塔交流。她聲稱自己與奇塔相愛，所以才會定期到園內與她的「愛人」約會，而她也因此在2021年爆紅。

隨著愛上黑猩猩的消息曝光後，阿迪卻被安特衛普動物園禁止再度與奇塔見面。原來是因為阿迪每次都會花很多時間吸引奇塔的注意，兩人會不斷隔著窗戶揮手、對望或是親吻，而長時間「接待遊客」，會壓縮到奇塔與其他同類相處的時間，進而導致奇塔無法好好地與其他黑猩猩交流。

園方強調，奇塔一天中大部分的時間都要和其他黑猩猩待在一起，因此與牠們建立良好的關係是非常重要的一環，但是奇塔卻無法和其他黑猩猩建立友誼，因此他們才會終身禁止阿迪進入園內。

對此，阿迪崩潰表示，「我愛牠，牠也愛我。除了牠我別無所有。你們為何要將牠從我身邊奪走？」然而時隔2年，最近則傳出，動物園已經解除阿迪的禁止令，只要求她遵守唯一的1條規定。因此園方只是要求阿迪改變對於奇塔的行為，不要與牠待在一起太久，也不要引起奇塔的注意。

園方強調，奇塔是一個例外，牠從小在家裡和人類一起長大，直到8歲才來到動物園，如今38歲的牠還是更喜歡人類，但是為了奇塔的健康，必須盡可能地讓牠成為黑猩猩群體的一員。