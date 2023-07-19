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致命熱浪襲捲歐美！鳳凰城「連19天破43°C」　羅馬溫度也創新高

▲▼美國亞利桑那州鳳凰城連續19天飆破43度高溫。（圖／路透）

▲美國亞利桑那州鳳凰城氣溫一度達到華氏115度（攝氏46度）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

熱浪肆虐北半球，從北美到歐洲多地屢創高溫紀錄。美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）已經連續19天氣溫飆破43°C，義大利羅馬氣溫也將近42°C，預計這波高溫還會持續到下周。

綜合衛報、CNN等報導，有「炎熱之城」稱號的鳳凰城，已經打破自1947年來連續18天高溫紀錄，這是半世紀來高溫持續最久的一次，與高溫相關疾病的死亡人數急劇上升，今年已通報12起高溫致死事件，另有55起疑似案例正在調查中。

全美超過9000萬人壟罩在炙熱穹頂下，美國國家氣象局預警，這波熱浪將持續到周末，溫度和酷熱指數都達到「極端」類別，意味著會對人體構成健康風險甚至致命的可能，呼籲民眾謹慎應對高溫天氣，及時補水並避免長時間待在戶外。

另一方面，義大利先前剛結束的「地獄犬」（Cerberus）熱浪，又將面臨新一波「卡戎」（Charon）熱浪。義大利氣象台表示，羅馬18日創下高溫新紀錄來到41.8°C，超過去年6月最高氣溫40.8°C。

持續高溫引起人們對健康與安全的擔憂，希臘為了保護遊客安全，14日宣布在白天高溫時段關閉雅典衛城。義大利衛生部長希拉奇（Orazio Schillaci）也提醒，人們造訪羅馬古蹟廢墟時，應當注意自身身體狀況。

▲▼希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲希臘雅典一名女遊客因天氣太熱身體不適。（圖／路透）

希拉奇甚至說，在高溫攝氏43度的情況下不建議去古羅馬競技場，年長者尤其不建議，他說人們從上午11時到傍晚6時間，最好都待在室內。

「地獄犬」熱浪取自詩人但丁《地獄篇》中看守冥界入口的三頭狗，而「卡戎」熱浪則得名自希臘與羅馬神話中為亡魂擺渡的冥河渡神，這些死神般的命名反映熱浪對南歐造成的嚴重影響。

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