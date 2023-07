致命熱浪襲捲歐美！鳳凰城「連19天破43°C」　羅馬溫度也創新高

▲美國亞利桑那州鳳凰城氣溫一度達到華氏115度(攝氏46度)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

熱浪肆虐北半球,從北美到歐洲多地屢創高溫紀錄。美國亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)已經連續19天氣溫飆破43°C,義大利羅馬氣溫也將近42°C,預計這波高溫還會持續到下周。

綜合衛報、CNN等報導,有「炎熱之城」稱號的鳳凰城,已經打破自1947年來連續18天高溫紀錄,這是半世紀來高溫持續最久的一次,與高溫相關疾病的死亡人數急劇上升,今年已通報12起高溫致死事件,另有55起疑似案例正在調查中。

Here is a current look at the number of 110+F days so far this year. Phoenix is now sitting at 22 days which is above the yearly average of 21. We are currently forecasting several more days in the 110s through this weekend, adding to our tally. #azwx pic.twitter.com/KI5XOHK9G3