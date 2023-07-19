致命熱浪襲捲歐美！鳳凰城「連19天破43°C」　羅馬溫度也創新高

▲美國亞利桑那州鳳凰城氣溫一度達到華氏115度（攝氏46度）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

熱浪肆虐北半球，從北美到歐洲多地屢創高溫紀錄。美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）已經連續19天氣溫飆破43°C，義大利羅馬氣溫也將近42°C，預計這波高溫還會持續到下周。

綜合衛報、CNN等報導，有「炎熱之城」稱號的鳳凰城，已經打破自1947年來連續18天高溫紀錄，這是半世紀來高溫持續最久的一次，與高溫相關疾病的死亡人數急劇上升，今年已通報12起高溫致死事件，另有55起疑似案例正在調查中。

Here is a current look at the number of 110+F days so far this year. Phoenix is now sitting at 22 days which is above the yearly average of 21. We are currently forecasting several more days in the 110s through this weekend, adding to our tally. #azwx pic.twitter.com/KI5XOHK9G3 — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 19, 2023

全美超過9000萬人壟罩在炙熱穹頂下，美國國家氣象局預警，這波熱浪將持續到周末，溫度和酷熱指數都達到「極端」類別，意味著會對人體構成健康風險甚至致命的可能，呼籲民眾謹慎應對高溫天氣，及時補水並避免長時間待在戶外。

另一方面，義大利先前剛結束的「地獄犬」（Cerberus）熱浪，又將面臨新一波「卡戎」（Charon）熱浪。義大利氣象台表示，羅馬18日創下高溫新紀錄來到41.8°C，超過去年6月最高氣溫40.8°C。

持續高溫引起人們對健康與安全的擔憂，希臘為了保護遊客安全，14日宣布在白天高溫時段關閉雅典衛城。義大利衛生部長希拉奇（Orazio Schillaci）也提醒，人們造訪羅馬古蹟廢墟時，應當注意自身身體狀況。

▲希臘雅典一名女遊客因天氣太熱身體不適。（圖／路透）

希拉奇甚至說，在高溫攝氏43度的情況下不建議去古羅馬競技場，年長者尤其不建議，他說人們從上午11時到傍晚6時間，最好都待在室內。

「地獄犬」熱浪取自詩人但丁《地獄篇》中看守冥界入口的三頭狗，而「卡戎」熱浪則得名自希臘與羅馬神話中為亡魂擺渡的冥河渡神，這些死神般的命名反映熱浪對南歐造成的嚴重影響。