照護40年！日81歲老翁狠殺重病妻　法官一番話讓他淚崩

▲老翁因不堪老老照護的壓力，忍痛將妻子推入大海中。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣2022年發生一起老老照護引發的悲劇，82歲的丈夫因為不堪照顧長期行動不便的重病妻子，因此將她連人帶輪椅推入海中，使其死亡。橫濱地方法院判處老翁3年有期徒刑，而法官宣判後，也告訴被告，要他在服刑期間好好思考為何會造成這樣的後果，並健康地出獄度過餘生，被告聽聞後則是默默落淚。

根據《日本新聞網》報導，82歲的藤原宏2022年11月在神奈川縣大磯港將當時坐在輪椅上的79歲妻子藤原照子從岸上推下海中致死，因此被控殺人罪。全案18日在橫濱地方法院小田原分部進行審理，法官最終宣判3年有期徒刑。

法官在判決中表示，「被害人沒有做錯任何事，卻遭到最信賴的丈夫剝奪性命。她所感受到的絕望是無法計量的。」而在判決後，法官也向藤原宏說道，「希望你在服刑期間，能夠好好思考為何最終會變成這樣。之後要健康地出獄，並好好地度過餘生。」對此，藤原一言不發，只是默默流下眼淚。

事發當晚一名正在附近釣魚的釣客看到藤原照子漂浮在海面上後，嚇得連忙告知港口管理事務所，而事務所則隨即通報警方。救護人員與警方到場後，立刻將失去意識的藤原照子送醫搶救，然而到院後她仍於晚間7時被宣告死亡。

藤原宏犯案後，隨即返家並向兒子坦言犯行。警方在調查藤原照子身分時，突然接到死者51歲長子的電話稱，「父親說自己把媽媽推進海裡。」警方才將藤原宏鎖定為嫌疑人。藤原被逮當時表示，「我照顧她40年了，真的累了。」據了解，死者長年不良於行，需要依靠丈夫照護。