叛逃美兵曾因「襲擊罪」入獄2個月　獲釋一周越境闖入北韓

▲南北韓邊境的板門店戒備森嚴。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）18日越境進入北韓，成為近5年來首位被平壤當局拘留的美國公民。美方官員透露，他因犯下襲擊罪（assault charge）在南韓監獄服刑近2個月，7月10日才剛獲釋，未料如今叛逃北韓。

《美聯社》報導，23歲的金恩是美國騎兵偵查兵，2021年1月入伍，以美國陸軍第1裝甲師成員的身分駐紮南韓。他服刑期滿後，原定17日返回德州布利斯堡（Fort Bliss）的家鄉，回國後可能面臨額外軍方紀律處分，甚至被革職。

但據美方官員匿名透露，金恩被護送至機場海關之後，並沒有坐上飛機，而是轉身離開機場，並於18日下午加入兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，並且趁機越境。

美國陸軍首先通知金恩的家屬，之後公布其身分及部分資訊。目前尚不清楚，金恩離開機場後的數小時如何度過，又是如何抵達邊境。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日證實，這名美國軍人現在很可能被北韓拘留，他最關注的則是士兵健康福祉，「我們正在密切監測與調查情勢」，將即時公布最新情況。聯合國軍（U.N. Command）也表示，據信金恩在北韓已被拘留，他們正與平壤當局合作解決事件。至於北韓官媒則未立即報導這次越境事件。