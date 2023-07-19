地球變地獄！伊朗66度高溫達人類極限　德州連33天飆近38度

▲各地高溫一年比一年誇張。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球暖化帶來的氣候變遷影響巨大，今年全球各地錄得破紀錄高溫、暴雨洪水以及規模前所未有的野火，正在奪走人們性命。在美國德州地區，已經連續第33天超過37度，預計將破43度，而遠在中東的伊朗，更錄得66度的恐怖體感高溫，科學家指出這已經達到人類能忍受的最高極限值，他們更警告地球將成為「地獄」。

綜合外電報導，德州南部艾爾帕索（El Paso）已經連續33天記錄到37度以上的高溫，18日下午更可能飆破43度，不過這可能是近期的最高溫，氣象當局估計周末將會微微降溫，最高溫「只會」來到約37度至38度間。

亞歷桑納鳳凰城更是連續19天錄得破43度的高溫。加州一名24歲的越野騎士則是在幫助4名沒水沒食物的登山客求救，與另外3名騎士分道騎行後，被發現陳屍在路上，疑因高溫導致身體機能無法負荷身亡。

距離美國數千公里遠的伊朗，波斯灣國際機場則在16日記錄到破紀錄的高溫，成因是罕見的極端高溫與豐富大氣濕度結合形成的高溫指數。來自美國風暴觀察（US Stormwatch）的麥卡錫（Colin McCarthy）表示，波斯灣國際機場錄得的高溫高達66.7攝氏度。

麥卡錫表示，當時在機場地區的溫度為40度，相對溼度則為65％，兩者因素結合之下，創造了體感溫度達66.7度的高溫。根據疫苗聯盟「GAVI」說法，高溫將導致脫水情況，若不及時補充足夠飲水，補充大量流汗與排尿失去的水分，血液濃度將升高變稠，甚至可能導致凝血，引發心臟病或中風等情況。

雷丁大學氣象學系教授，迪歐拉斯（Akshay Deoras）警告，若全球氣溫持續以目前的速度升高的話，極端氣候事件將更加頻繁也更加極端，迪歐拉斯還說，若熱浪無法促使各國政府祭出針對氣候暖化的相關應變措施，地球將變成「地獄火海」。