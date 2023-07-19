俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響

▲俄羅斯連續2晚轟炸敖德薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯周一（17日）宣布退出《黑海穀物協議》後，連續2晚轟炸烏克蘭東南重要港市敖德薩。最近一次轟炸是在今（19日）凌晨，敖德薩當局表示，烏克蘭防空系統於凌晨發射防空砲火。

路透社報導，俄羅斯17日退出聯合國與土耳其協助達成的《黑海穀物協議》，該協議旨在確保烏克蘭糧食能透過港口出口至世界各地，以及運往貧窮國家，但俄羅斯退出後，即引發全球糧食價格危機的憂慮。

俄羅斯18日轟炸敖德薩，19日凌晨再度發動轟炸。敖德薩軍事行政長官基珀（Oleh Kiper）在Telegram上提醒居民，「不要靠近窗戶，不要拍攝或散布防空部隊的位置。」烏克蘭東部所有地區在今0時之後全部響起空襲警報。

▲民宅、工廠與倉庫都被炸。（圖／達志影像／美聯社）

在東北其他戰線上，莫斯科與基輔當局釋出的戰報消息則是天差地遠。烏軍宣布展開東線與南線的反攻至今已6周，俄軍除在東南地區防守外，在東北部也集結了大軍對哈爾科夫等地展開攻擊。莫斯科當局稱，「烏克蘭的反攻失敗了」。

俄羅斯國防部發言人表示，俄軍在哈爾科夫州庫皮楊斯克地區已經推進了約2公里；然而烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Hanna Maliar）則稱，該地區的主動權已重新回到烏克蘭手裡。

馬利亞爾表示，烏軍在東部巴赫姆特（Bakhmut）附近地區，取得了最新進展，重新奪回久戰之後於5月被俄軍占領的小鎮。