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美士兵越界闖北韓　美國防部長證實：參加旅行團叛逃

▲▼板門店。（圖／路透）

▲一名具有軍人身分的美國公民，18日下午越過板門店，進入北韓。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國國防部和國務院在新聞簡報中證實一名駐韓國美軍士兵今天越過兩韓邊界進入北韓，國防部長奧斯汀表示國防部正在密切注意和調查此事，並對這名士兵表達關切，「我們絕對最關切我們部隊的福利」。

奧斯汀（Lloyd Austin）在新聞簡報表示：「我們仍有許多仍在嘗試了解。我們相信他正遭（北韓）拘押，因此我們正在密切注意和調查整個情況，並嘗試通知這名士兵的直系親屬。」

駐韓美軍發言人泰勒（Isaac Taylor）上校表示，美軍「正與朝鮮（北韓）人民軍對等官員一起解決這起事件」。

英國廣播公司（BBC）報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）隨後在新聞簡報表示，這名士兵「蓄意且未經許可地」越界，目前由國防部主導此事，事情仍在調查中，國務院正與國防部聯繫。

被問及國務院是否已與兩韓接觸時，米勒回答，他「確信我們正與南韓（韓國）接觸」，國務院未與北韓接觸，但「據我們了解，國防部已（與北韓）接觸」。

米勒表示，他不知道美國政府是否曾與中國接觸。

美方官員透露，這名士兵原本應返美接受軍方懲處，卻在韓國的機場開溜，還參加旅行團到邊界乘機叛逃。

這名美國士兵參加遊覽行程，前往板門店共同警備區域（Joint Security Area）時越界進入北韓。這處位於兩韓非軍事區的邊界村落有兩韓軍人站崗。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，據美國官員透露，這名美軍是美國陸軍的低階士兵，因違反紀律的原因要被送回美國，他卻在機場通關後又設法回頭入境，並加入遊覽邊界地區的旅行團。

「東亞日報」引述南韓軍方報導，這名遊客是美國陸軍二等兵金恩（Travis King）。但此說法尚未獲證實。

這起事件恐為華府當局帶來新的危機，必須和擁核自重的對頭北韓周旋。

 
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