地表最熱「死亡谷」飆破53.3°C直追世界紀錄　遊客狂衝來打卡

▲遊客在死亡谷國家公園熔爐溪遊客中心前溫度計合影。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

極端熱浪席捲北半球，亞洲、歐洲和美國大部分地區都出現極端高溫天氣，而在「地表最熱」的美國加州死亡谷國家公園（Death Valley National Park）16日也記錄到攝氏53.3度高溫，直逼世界紀錄56.7度，吸引不少遊客前往朝聖打卡。

根據美聯社報導，死亡谷國家公園是北美洲海拔最低、最熱且最乾燥的地點，根據國家公園管理局的數據，1913年7月，死亡谷曾出現過歷史最熱的56.7度的驚人高溫。而隨著本周熱浪來襲，近日當地氣溫很可能飆破攝氏54度以上，但這並不能阻止許多勇於體驗高溫的遊客，仍有不少人在酷熱天氣下，特地前往熔爐溪遊客中心，只為了與死亡谷最著名的溫度計合照一張。

死亡谷國家公園位於加州與內華達州交界，靠近拉斯維加斯，佔地13848平方公里，是美國本土最大的國家公園，每年約有110萬人次前來探訪，其中約有五分之一的遊客選在一年之中最熱的6月、7月和8月前來。

不過，極端高溫天氣仍可能對遊客造成危險，死亡谷國家公園步道上豎立著標誌，建議遊客不要在上午10點以後冒險外出，且即使入夜以後，預計當地溫度仍可達到攝氏32度以上。公園管理局發言人表示，不同公園的高溫預防措施各有不同，如果情況太過危險，可能會考慮關閉部分區域，避免遊客在野外中暑。

在死亡谷的極端高溫下，許多遊客提到，就連眼睛都會因為山谷中的熱風而感到乾燥。公園管理員安德勒（Nichole Andler）形容，「你能確實感覺到陽光穿透你的皮膚，直達你的骨頭。」來自蘇格蘭愛丁堡的遊客登普斯特（Alessia Dempster）則說，「真的是非常熱，感覺就像吹風機吹到臉上一樣。」

根據公園管理局網站的介紹，死亡谷是一個約86公尺長的狹窄盆地，低於海平面，但周圍又充滿高聳陡峭的山脈，而極度乾燥的空氣和稀疏的植被使得地表能夠充分吸收陽光熱能，並且受地形影響，使得山谷中的熱空氣無法消散，因此造成極端高溫。