川普自爆收特別檢察官發函　正式成為「國會暴動案」調查目標

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）18日在自創的的社群平台上發文說，他已經收到美國司法部正式發函，通知他現在是「顛覆2020年總統大選」的犯罪調查鎖定目標。

川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文說，特別檢察官史密斯（Jack Smith）16日晚間發函，通知他是2021年1月6日國會暴動案的大陪審團調查目標。川普寫道，「只給我4天時間向大陪審團報到，這幾乎代表我會遭到逮捕和起訴。」

川普沒有說明可能被起訴的罪名為何，不過根據CNBC報導，特別檢察官史密斯先前已經針對川普將機密文件攜出白宮一事對他提出30多項刑事指控，而佛羅里達州聯邦法院預定在18日就機密文件案舉行聽證會。史密斯的發言人拒絕對此發表評論。

美國有線電視新聞網（CNN）分析說，聯邦檢察官發函給川普一事，明確表明檢察官將焦點鎖定在川普也涉嫌參與推翻2020年大選，而不是僅僅調查川普身邊人士涉案。

美國司法部允許檢察官發函通知受調查對象，通常當某人收到這類信函，代表檢察官很有可能在之後對他提出起訴，但也並不是必然的結果。檢察官並沒有義務對調查對象發出通知函，是否發函由檢察官自行裁量，且當事人收到通知函後，有權利向大陪審團提出對自己有利的證據和證詞。

2020年美國總統大選後，時任美國總統川普多次拒絕承認敗選，結果在2021年1月6日爆發國會大廈騷亂事件，約有2500名川普的支持者以暴力方式闖入國會大廈，企圖推翻選舉結果。特別檢察官史密斯的調查重點在於這場騷亂的發生原因，以及川普本人在事件中扮演的角色和行為是否涉及犯罪。

川普在「真實社群」的發文中稱史密斯是「神經病」（deranged），又抨擊司法部長加蘭德（Merrick Garland）「腐敗且失德」。川普發文抱怨說，「我們國家從來沒有發生過這種事，連類似的情況都沒有。」