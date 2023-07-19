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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍723全代會／安內攘外欲催「慶祝行情」　侯友宜將啟動在野整合

▲▼侯友宜出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝）

▲全代會後，侯友宜將啟動在野整合。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於本週日（23）召開第二十一屆第三次全國代表大會，將通過提名侯友宜參加中華民國第十六任總統選舉。但在此之前，黨內「換侯勢力」依舊暗流湧動，大有山雨欲來的緊張氣氛。為幫侯友宜順利定於一尊，黨中央與侯競辦在全代會前拍板「先安內、再攘外」，透過柔性勸說、黨紀警告、造勢大會等方式，多管齊下遏止黨內雜音。黨務要角表示，待全代會穩定軍心之後，有望催出一波「慶祝行情」，之後侯友宜也將以藍軍共主之姿對外進行在野整合，「絕對不會拖」。

為讓侯友宜順利獲得提名，黨中央與侯競辦在全代會前拍板：「先安內、再攘外」，多管齊下替侯清除內部雜音。只見新北市議長蔣根煌坐鎮中常會，防範挺郭中常委蠢動，亦出席全國正副議長聯誼會，全程緊盯鴻海創辦人郭台銘；侯競辦執行長金溥聰則拿鄭麗文等換侯人士「祭旗」，警告「一定擠出青春痘膿包」。而黨中央則是從北到南舉辦多場造勢大會，盼在全代會前拉出一波聲勢，從根本解決換侯危機。

這些造勢大會包括13日公教軍警消挺侯後援會成立大會，18日開元聯誼會工商界挺侯後援會成立大會，19日台中市聯合造勢大會，20日新北市聯合造勢大會，21日桃園市聯合造勢大會。至於23日全代會本身，更是全國各地藍委參選人與最強母雞侯友宜合體的大會師。根據黨中央規劃，全代會第一階段從早上9時45分開始至11時整，都是總統選舉造勢大會，由黨主席朱立倫親自擔綱主持人。

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲黨務要角說，全黨會持續拉抬侯友宜整體民調與氣勢，相信在民調拉抬之後，黨內雜音會少了很多。（圖／記者湯興漢攝）

至於可能讓局勢產生變數的一般提案及臨時動議，則規劃在全代會第二階段，由政策會執行長暨立院黨團總召曾銘宗主持，合計35分鐘。而黨中央對此亦早有防範，不僅時間較往年的50分鐘縮短，也會將各種提案交付研議，之後便不了了之。黨內咸認，只要侯友宜通過全代會正式提名，若再有內部雜音，黨員行為辦法等相關規定便能運用處理，足以殺雞儆猴，避免團結氣勢一再受阻。立委鄭麗文也坦言，之所以在前些時候提出「換侯」，就是因為侯還未獲正式提名。

一位黨務要角表示，黨中央在全代會之前，希望全黨以團結為重，不要再製造任何爭議，而本次全代會以「轉藍正好，藍天再現！政黨輪替，台灣更好」做為主軸，相信不管是黨中央、縣市首長、各地民代，大家在全代會當天都會一起來營造團結氣勢，有助拉抬侯友宜整體民調與氣勢，此有望催出一波「慶祝行情」。

至於全代會過後，黨務要角說，全黨會持續拉抬侯友宜整體民調與氣勢，相信在民調拉抬之後，黨內雜音會少了很多。該要角也強調，目前國民黨的基調，就是侯友宜要把自己的主張表達清楚。而針對在野大聯盟的合作，據了解，民眾黨先前因不確定要跟朱立倫還是侯友宜接洽，而躊躇不前；但在全代會侯友宜定於一尊之後，將讓侯以藍軍共主之姿趕緊進行整合，「絕對不會拖」。

▲國民黨全代會流程。（圖／讀者提供）

▲國民黨全代會流程。（圖／讀者提供）

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