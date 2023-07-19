藍723全代會／安內攘外欲催「慶祝行情」　侯友宜將啟動在野整合

▲全代會後，侯友宜將啟動在野整合。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於本週日（23）召開第二十一屆第三次全國代表大會，將通過提名侯友宜參加中華民國第十六任總統選舉。但在此之前，黨內「換侯勢力」依舊暗流湧動，大有山雨欲來的緊張氣氛。為幫侯友宜順利定於一尊，黨中央與侯競辦在全代會前拍板「先安內、再攘外」，透過柔性勸說、黨紀警告、造勢大會等方式，多管齊下遏止黨內雜音。黨務要角表示，待全代會穩定軍心之後，有望催出一波「慶祝行情」，之後侯友宜也將以藍軍共主之姿對外進行在野整合，「絕對不會拖」。

為讓侯友宜順利獲得提名，黨中央與侯競辦在全代會前拍板：「先安內、再攘外」，多管齊下替侯清除內部雜音。只見新北市議長蔣根煌坐鎮中常會，防範挺郭中常委蠢動，亦出席全國正副議長聯誼會，全程緊盯鴻海創辦人郭台銘；侯競辦執行長金溥聰則拿鄭麗文等換侯人士「祭旗」，警告「一定擠出青春痘膿包」。而黨中央則是從北到南舉辦多場造勢大會，盼在全代會前拉出一波聲勢，從根本解決換侯危機。

這些造勢大會包括13日公教軍警消挺侯後援會成立大會，18日開元聯誼會工商界挺侯後援會成立大會，19日台中市聯合造勢大會，20日新北市聯合造勢大會，21日桃園市聯合造勢大會。至於23日全代會本身，更是全國各地藍委參選人與最強母雞侯友宜合體的大會師。根據黨中央規劃，全代會第一階段從早上9時45分開始至11時整，都是總統選舉造勢大會，由黨主席朱立倫親自擔綱主持人。

▲黨務要角說，全黨會持續拉抬侯友宜整體民調與氣勢，相信在民調拉抬之後，黨內雜音會少了很多。（圖／記者湯興漢攝）

至於可能讓局勢產生變數的一般提案及臨時動議，則規劃在全代會第二階段，由政策會執行長暨立院黨團總召曾銘宗主持，合計35分鐘。而黨中央對此亦早有防範，不僅時間較往年的50分鐘縮短，也會將各種提案交付研議，之後便不了了之。黨內咸認，只要侯友宜通過全代會正式提名，若再有內部雜音，黨員行為辦法等相關規定便能運用處理，足以殺雞儆猴，避免團結氣勢一再受阻。立委鄭麗文也坦言，之所以在前些時候提出「換侯」，就是因為侯還未獲正式提名。

一位黨務要角表示，黨中央在全代會之前，希望全黨以團結為重，不要再製造任何爭議，而本次全代會以「轉藍正好，藍天再現！政黨輪替，台灣更好」做為主軸，相信不管是黨中央、縣市首長、各地民代，大家在全代會當天都會一起來營造團結氣勢，有助拉抬侯友宜整體民調與氣勢，此有望催出一波「慶祝行情」。

至於全代會過後，黨務要角說，全黨會持續拉抬侯友宜整體民調與氣勢，相信在民調拉抬之後，黨內雜音會少了很多。該要角也強調，目前國民黨的基調，就是侯友宜要把自己的主張表達清楚。而針對在野大聯盟的合作，據了解，民眾黨先前因不確定要跟朱立倫還是侯友宜接洽，而躊躇不前；但在全代會侯友宜定於一尊之後，將讓侯以藍軍共主之姿趕緊進行整合，「絕對不會拖」。

▲國民黨全代會流程。（圖／讀者提供）