季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國國務委員兼國防部長李尚福今天在北京會見前美國國務卿季辛吉。李尚福聲稱，美方一些人未與中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷；季辛吉則說，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

根據中國國防部官網公布內容，李尚福向季辛吉（Henry Kissinger）宣稱，中國所走的「和平發展道路是世界之福，不是世界之禍」，美方應有「正確的戰略判斷」。新興國家與已開發國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

李尚福聲稱，「美方一些人未同中方相向而行」，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國「相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞」。

他又說，中方始終致力於構建「穩定、可預期、建設性」的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國、兩軍關係健康穩定發展。

根據公布內容，季辛吉說，他這次訪中是「作為中國的朋友」而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。

季辛吉又說，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展。

他表示，美中兩國軍隊應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。