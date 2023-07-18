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美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

▲▼板門店。（圖／路透）

▲一名具有軍人身分的美國公民，18日下午越過板門店，進入北韓。（圖／路透） 

文／中央社

一名美國遊客今天未經允許即越過兩韓邊界，可能已遭北韓拘押，美方官員證實此人是美軍士兵。同團遊客說他大叫「哈哈哈」後拔腿就跑，等到他沒回頭，大家才發現事情不對勁。

路透社報導，這名美國遊客參加遊覽行程，前往板門店共同警備區域（Joint Security Area）時越界進入北韓。這處位於兩韓非軍事區的邊界村落有兩韓軍人站崗。

南韓「東亞日報」引述南韓軍方報導，稱這名遊客是美國陸軍二等兵金恩（Travis King）。

兩名美國官員匿名向路透社證實，有一名美國士兵跨越兩韓邊界進入北韓，其中一名官員說，據信這名士兵遭到北韓拘押，此外兩人並未提供進一步資訊。

聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）推文說：「一位美國人參加共同警備區域導覽行程時，未經許可越過軍事分界線（Military Demarcation Line），進入朝鮮民主主義人民共和國（即北韓）境內。」

「我們認為這個美國人目前遭到北韓方面拘押，正與北韓人民軍接洽以解決這次事件。」

南韓國防部表示尚無相關消息。

駐韓美軍（USFK）與聯合國盟軍指揮部發言人泰勒上校（Isaac Taylor）拒絕證實此人是否為美國陸軍軍人或駐韓美軍成員，表示沒有內容可補充盟軍指揮部的聲明。

泰勒告訴路透社：「對此以及整起事件，我們還在進行一些調查。」

白宮、美國國務院、美國國防部未立即回覆置評請求。

目擊事發過程的同團遊客告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），他們一行人參觀完當地一棟建築物時，「這名男子大叫『哈哈哈』，很快跑進幾棟建物之間」。

「我一開始以為是什麼爛玩笑，但他沒回來，我才知道不是玩笑，然後大家開始有反應，事情開始變得瘋狂。」

尚志大學軍事學教授崔基日（Choi Gi-il，音譯）告訴法新社：「板門店是這名美國人選擇入境北韓最可能的位置，因為那是整趟共同警備區域遊覽行程中，可以嘗試這類行動的唯一地點。」

美國國務院的旅遊警示禁止美國公民入境北韓，理由是「持續存在被捕的嚴重風險，以及有美國公民遭長期拘押」。

美方執行上述禁令前，曾有一名美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）在2015年赴北韓旅行時被當局拘留。2017年溫畢爾從獄中獲釋，在昏迷的情況下返回美國，旋即於幾天後過世。

一般來說，透過兩韓邊界「脫北」和越界進入北韓很罕見，在北韓與中國的邊界則常見得多。北韓人試圖逃離貧窮與壓迫時，一般會跨過北方陸上邊界進入中國。

共同警備區域上次發生叛逃情形是在2017年。當年有一名北韓軍人先駕駛軍用吉普車，然後徒步跨越板門店的邊界線。北韓同袍朝他開了多槍，試圖阻止他逃亡，但他在歷經幾小時的手術後存活下來。

這起最新事件發生的時間點很敏感，目前朝鮮半島局勢高度緊張，一艘能發射可攜帶核彈頭彈道飛彈的潛艦罕見造訪南韓，藉此對北韓的軍事活動提出警告。

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