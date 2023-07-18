美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

▲一名具有軍人身分的美國公民，18日下午越過板門店，進入北韓。（圖／路透）

文／中央社

一名美國遊客今天未經允許即越過兩韓邊界，可能已遭北韓拘押，美方官員證實此人是美軍士兵。同團遊客說他大叫「哈哈哈」後拔腿就跑，等到他沒回頭，大家才發現事情不對勁。

路透社報導，這名美國遊客參加遊覽行程，前往板門店共同警備區域（Joint Security Area）時越界進入北韓。這處位於兩韓非軍事區的邊界村落有兩韓軍人站崗。

南韓「東亞日報」引述南韓軍方報導，稱這名遊客是美國陸軍二等兵金恩（Travis King）。

兩名美國官員匿名向路透社證實，有一名美國士兵跨越兩韓邊界進入北韓，其中一名官員說，據信這名士兵遭到北韓拘押，此外兩人並未提供進一步資訊。

聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）推文說：「一位美國人參加共同警備區域導覽行程時，未經許可越過軍事分界線（Military Demarcation Line），進入朝鮮民主主義人民共和國（即北韓）境內。」

「我們認為這個美國人目前遭到北韓方面拘押，正與北韓人民軍接洽以解決這次事件。」

南韓國防部表示尚無相關消息。

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY — United Nations Command 유엔군사령부/유엔사 (@UN_Command) July 18, 2023

駐韓美軍（USFK）與聯合國盟軍指揮部發言人泰勒上校（Isaac Taylor）拒絕證實此人是否為美國陸軍軍人或駐韓美軍成員，表示沒有內容可補充盟軍指揮部的聲明。

泰勒告訴路透社：「對此以及整起事件，我們還在進行一些調查。」

白宮、美國國務院、美國國防部未立即回覆置評請求。

目擊事發過程的同團遊客告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），他們一行人參觀完當地一棟建築物時，「這名男子大叫『哈哈哈』，很快跑進幾棟建物之間」。

「我一開始以為是什麼爛玩笑，但他沒回來，我才知道不是玩笑，然後大家開始有反應，事情開始變得瘋狂。」

尚志大學軍事學教授崔基日（Choi Gi-il，音譯）告訴法新社：「板門店是這名美國人選擇入境北韓最可能的位置，因為那是整趟共同警備區域遊覽行程中，可以嘗試這類行動的唯一地點。」

美國國務院的旅遊警示禁止美國公民入境北韓，理由是「持續存在被捕的嚴重風險，以及有美國公民遭長期拘押」。

美方執行上述禁令前，曾有一名美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）在2015年赴北韓旅行時被當局拘留。2017年溫畢爾從獄中獲釋，在昏迷的情況下返回美國，旋即於幾天後過世。

一般來說，透過兩韓邊界「脫北」和越界進入北韓很罕見，在北韓與中國的邊界則常見得多。北韓人試圖逃離貧窮與壓迫時，一般會跨過北方陸上邊界進入中國。

共同警備區域上次發生叛逃情形是在2017年。當年有一名北韓軍人先駕駛軍用吉普車，然後徒步跨越板門店的邊界線。北韓同袍朝他開了多槍，試圖阻止他逃亡，但他在歷經幾小時的手術後存活下來。

這起最新事件發生的時間點很敏感，目前朝鮮半島局勢高度緊張，一艘能發射可攜帶核彈頭彈道飛彈的潛艦罕見造訪南韓，藉此對北韓的軍事活動提出警告。