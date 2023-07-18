台商林懷被判刑3年2月定讞　台企聯批「公平何在？人心難服！」

▲大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙台胞投資企業協會會長林懷，近日因依違反總統副總統選舉罷免法等，被判3年2個月徒刑、褫奪公權4年。對此，大陸全國台企聯今（18）日指出，台企聯會員和廣大台商對台灣「罔顧事實、政治迫書、濫用司法」的無德行為表達嚴正譴責。

台企聯指出，他們曾先後2次發表聲明、說明事實，台商返台投票是正當合法權利，台商協會是服務在地台商的民間組織，服務協助台商順利返台行使民主權利是會務職責所在，「長沙餐會」如台灣選舉期間鄉親餐聚無異，「投票意向完全由自己決定。」

針對林懷被判3年2個月徒刑，台企聯表示，「如此重刑，公平何在？人心難服！」，認為在2024大選前對2019年事件作出不公判決，「顯然是別有用心，達到自己不可告人的目的。」

台企聯最後呼籲台灣有關方面，不要濫用司法、肆意安為、製造「綠色恐怖」，撒銷判決、還林懷會長及廣大台商以公道與公平。

相關判決指出，林男為「大陸地區湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會」會長，在2019年底，他原本打算在在湖南省長沙市的「華天大酒店」湖南廳舉辦「2019長沙市台協尾牙晚會」活動，後來跟其他台商商議後，決定擴大舉辦成湖南省台商協會聯合舉辦的年終尾牙活動，並定名為「2019年湖南台胞年終尾牙聯誼會」、「湖南省台胞返鄉投票動員大會」。

因為台灣總統立委大選在即，林男就安排對特定候選人的助選活動，除了公告來參加的台商可以免費入住酒店以外，現場餐會還安排摸彩，獎品包含機票、手機等高價物品。林男也將消息放入台商的LINE群組內，大肆宣傳。也因此有數百名台商參加餐會後，並搭機返台。

案經檢調單位掌握線報後，趁著林懷等人在台灣時，傳喚到案。檢方懷疑林懷等人的資金，來自大陸官方單位，因此依照違反《正副總統選罷法》等相關規定，提起公訴。

一審法院將林懷判刑3年10月，另外同案遭起訴的多名被告，則分別獲判緩刑。林懷上訴二審，高院二審改判有期徒刑3年2月、褫奪公權4年。林懷再上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。