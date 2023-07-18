俄國退出《黑海穀物協議》　糧價影響懶人包一次看

▲俄羅斯決定中止《黑海穀物協議》，恐對全球糧價產生影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議，在俄羅斯拒絕延長情況下，已於格林威治時間17日21時（台灣時間18日上午5時）過期。

這起聯合國和土耳其去年7月斡旋的協議，使得原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，進而達到緩和全球糧食危機的目的。以下是路透社有關這起協議的彙整分析：

＊穀物協議有多重要？出口哪些東西？

烏克蘭是穀物和含油種子的主要生產國，俄烏戰爭之前，烏克蘭每年出口約2500萬至3000萬噸的玉米，其中大多是透過黑海出口，小麥出口則有1600萬至2100萬噸。

俄烏戰爭爆發導致出口中斷，使得全球糧食價格創下歷史新高。這項協議於戰爭爆發約5個月後的2022年7月達成，有助於壓低價格並緩解全球糧食危機。

根據建立安全運輸通道的這項協議，烏克蘭已出口3290萬噸的農產品，包括1690萬噸玉米和890萬噸小麥。鑒於協議僅納入3個港口，因此透過黑海運輸穀物的能力也有所限制。

＊這對世界糧食計劃署有何影響？

烏克蘭穀物協議也有一個直接的用途：聯合國世界糧食計劃署（WFP）利用這條通道，運輸了72萬5200噸或整體2.2%的供給，作為用於衣索比亞、索馬利亞和葉門等國的援助。

世界糧食計劃署每年購買數百萬噸的糧食商品，其中約75%是穀物。以2021年來說，這個機構採購總量達到440萬噸，其中烏克蘭為最大來源，占整體的20%。

鑒於大部分糧食都運往非洲以及葉門等西亞國家，世界糧食計劃署傾向從東歐採購大部分的物資，因為東歐與上述幾個目的地的距離，比北美或南美的主要生產國要近一些。

世界糧食計劃署已透過協議提供的路徑，運輸了72萬5200公噸的穀物。世界糧食計劃署已因資金短缺而不得不減少它在部分國家的活動，如今俄國退出穀物協議，這個機構恐被迫另尋出路，並可能得付出更高的成本。

＊俄羅斯為何拒延長協議？

俄羅斯一再表示沒有延長協議的理由。俄方表示，消弭俄國食品和化肥出口障礙的承諾，迄今尚未兌現。

莫斯科當局的要求包括讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）與「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統重新連線。

其他要求包括恢復農業機械及零部件的供應、取消保險和再保險的限制、恢復陶里亞蒂-敖德薩（Togliatti-Odesa）氨管道，並解封俄國食品和化肥出口業者的資產與戶頭。

＊糧食價格會再度上漲嗎？

在俄羅斯確定暫停參與這項協議之前，穀物和含油種子的價格已經開始上漲。價格一漲將導致未來幾個月的麵包、麵類等主食價格跟著走高。

不過目前情況比俄烏戰爭最初幾個月要好，主要是因為巴西、俄羅斯等其他生產國的穀物供應有所增加。

但話說回來，目前全球的糧食危機並未解除。世界糧食計劃署上個月表示，在緊急事件一波未平一波又起情況下，產生了70多年來最大也最複雜的飢餓及人道危機。

世界糧食計劃署在年度報告中說，2022年間，有破紀錄的3.49億人口經歷急性飢餓，有77.2萬人處於饑荒邊緣。

＊協議暫停就不能出口穀物了嗎？

直到去年7月達成協議之前，烏克蘭的港口一直被封鎖。目前雖不清楚現在俄國退出協議之後是否可以運輸穀物，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，協議仍須持續下去，即便沒有俄羅斯參與也可運作。

進入黑海地區所收取的戰爭風險保險費將上漲，因此在沒有俄羅斯同意的情況下，船東可能不願意允許船隻進入戰區。

保險業消息人士表示，投保作業可能很快就會出現改變。船隻的戰爭險保單需要每7天更新一次，費用高達數千美元。

＊烏克蘭糧食輸出能否借道歐盟？



自俄烏衝突爆發以來，烏克蘭即一直透過東歐各國出口大量的糧食。然而，這條路線存在許多物流挑戰，包括不同的鐵軌軌距。

另一個問題是，烏克蘭糧食經由歐盟東部流通，引發當地農民不滿。他們表示，一來當地供應遭破壞，二來工廠會收購烏國糧食，吞到自家農作物的市場。

有鑑於此，歐洲聯盟已允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克這5國可在國內禁售烏克蘭的小麥、玉米、油菜籽和葵花籽，但可以讓這些農作物過境出口至他處。以目前情況來說，這項措施將於9月中旬逐步取消。

由於歐盟東部地區今夏的收成預計會增加，羅馬尼亞康士坦塔（Constanta）等主要港口預料將難以消化即將到來的穀物量，進而引發塞港和運輸延誤的情況。