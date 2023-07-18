俄報復大橋被炸！狂射飛彈、無人機猛攻　敖德薩基礎設施被毀

▲俄羅斯17日晚間對烏克蘭多地發動飛彈與無人機攻擊，導致敖德薩基礎設施損毀，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯連接克里米亞半島及卡斯洛達地區（Krasnodar）的克里米亞大橋，在17日凌晨發生爆炸後損毀，氣得俄羅斯當局誓言進行報復。烏克蘭18日指控俄羅斯連夜對烏克蘭東部和南部分別發動了飛彈與無人機攻擊，造成黑海港口城市敖德薩（Odesa）的基礎設施損壞。

據路透社報導，烏克蘭空軍表示，俄軍在17日夜間發射6枚飛彈與36架無人機，對烏克蘭南部的敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv），以及東部的頓內茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，但烏方成功擊落了其中的31架無人機。

烏克蘭南方作戰指揮部證實，軍方在敖德薩上空擊落了俄軍發射的所有6枚口徑巡弋飛彈（Kalibr）與21架伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機，不過墜落的碎片和衝擊波損壞了當地幾棟建築和港口基礎設施，其中還有一名老人因此而在家中受傷，並在事後被送院治療。

尼古拉耶夫市長也透露，當地一座通往黑海的港口在17日晚間突發火災，「情況相當嚴重」。不過烏克蘭南方作戰指揮部後來表示，這場大火很快就被當局撲滅，也未造成任何人員傷亡，而且軍方也在尼古拉耶夫地區打下了4架俄羅斯的無人機。

▲烏克蘭聲稱軍方17日擊落了俄軍6枚飛彈與31架無人機。圖為基輔日前遭遇的無人機攻擊。（圖／路透）

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksander Syrskyi）18日在Telegram表示，目前烏東的局勢十分複雜，但一切都在軍方的控制中，而南部的局勢則十分穩定。據悉，俄軍目前正試圖向哈爾科夫東北部地區庫普揚斯克（Kupiansk）集中兵力，而烏克蘭軍隊正在阻止敵軍的集結行動。

儘管俄羅斯總統普丁聲稱烏克蘭的反攻「並不成功」，俄羅斯如今也仍控制著烏克蘭大片領土，但烏克蘭國防​​部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）表示，基輔自6月初獲得西方盟友的軍援以來，已收復了超過219平方公里的土地。