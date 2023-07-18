2個男人都要！她泰國祕婚又嫁大馬尪　白天過境幽會晚上回家陪睡

▲馬來西亞一名女子同時擁有2位丈夫，還完美將白天時間分配給第一任丈夫，而晚上則陪伴第二任丈夫。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞律師沙茲里爾（Shazril）近日在TikTok分享一段「一女侍二夫」的真實案例，原來當地有一名女子在泰國與第一任丈夫祕密結婚後，又在家人的陪同下，和馬來西亞的第二任丈夫完婚，還完美地將時間分配給2名丈夫。

據《中國報》報導，這名女子為了維持2段婚姻，每天早上會以「出門工作」為由，穿越國境到泰國陪伴第一任丈夫，直到晚上才再回到馬來西亞家中，與家人同住，並和第二任丈夫一起睡覺。

原本女子以為這套「時間管理術」完美無瑕，然而紙始終包不住火，她擁有2位丈夫的事還是敗露了。家人得知後，逼迫女子在2任丈夫中做出選擇，但她卻表示，自己深愛著2名丈夫，不願和他們任何一人分開。

這起案件最後被帶上法庭處理，而沙茲里爾則透露，女子最後還是聽從了父親的安排，與第一任泰國丈夫離婚，並繼續維持和第二任大馬丈夫的婚姻。