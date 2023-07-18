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42年來首次！美「戰略核潛艦」肯塔基號停靠釜山　展現核威懾承諾

▲▼美國俄亥俄級戰略核潛艦「密西根號」曾於2017年4月停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國俄亥俄級戰略核潛艦「密西根號」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登和南韓總統尹錫悅今年4月底在白宮簽署《華盛頓宣言》，其中包括美韓兩國同意成立「核磋商小組」（NCG），加強應對來自北韓（朝鮮）的核武導彈威脅，小組成立前的第一場會議今（18）日在南韓首爾召開，美國白宮官員透露，目前美國戰略核潛艦（SSBN）正停靠在南韓釜山港，是時隔42年來的首次。

稍早南韓國防部長李鐘燮證實，美國俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（SSBN-737）已於18日下午停靠南韓釜山作戰基地。

根據《韓聯社》，美國、南韓18日在首爾龍山總統辦公室召開核磋商小組（NCG）成立前的首場會議，美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt M. Campbell）下午會議結束後在聯合記者會上表示，「時隔數十年，美國戰略核潛艦目前正在停靠釜山港。隨著NCG的成立，未來跨政府部門的努力將會長時間持續進行。我方深信，貫徹意志、兌現承諾非常重要。」

該艘SSBN能夠搭載潛射彈道飛彈（SLBM）、履行戰略任務。隨著該艘SSBN停靠釜山港，是自從1981年3月羅伯•李號（USS Robert E. Lee，SSBN-601）造訪南韓後，時隔42年再度有SSBN停靠南韓。

▲▼美國白宮國安官員坎貝爾透露，目前美國一艘戰略核潛艦正停靠南韓釜山港，為42年來首次。（圖／達志影像／newscom）

▲美國白宮國安官員坎貝爾透露，目前美國一艘戰略核潛艦正停靠南韓釜山港，為42年來首次。（圖／達志影像／newscom）

坎貝爾表示，「美國、南韓兩國元首在強烈意志貫徹下，簽署了《華盛頓宣言》。而為了實現宣言內的承諾，美國派遣大規模代表團，正是呼應美國堅定不移的意志。在（NCG會議）同一天，美國戰略核潛艦便停靠在釜山，不僅是美國對於韓半島（朝鮮半島）和平穩定的貢獻，也代表著展現出對於核威懾持續信賴的強烈意志。」

對此，南韓總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝在聯合記者會上表示，「一旦北韓以核武攻擊大韓民國（南韓），則美國將立刻採取具壓倒性、關鍵性的應對措施，而這也代表著北韓即將迎來覆滅。我國（南韓）全面信任美國對於擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）的承諾。」

先前《CNN》報導曾指出，目前美軍一共擁有14艘俄亥俄級核戰略潛艦，其中8艘部署在華盛頓州基地、另外6艘則部署在喬治亞州基地，目前停靠南韓釜山的肯塔基號則是屬於第12號艦，潛艦全長170公尺、排水量達1萬8750噸，平均可在外航行達77天，之後須在港口進行35天的維護工作。

俄亥俄級核動力潛艦所搭載的代表武器為潛射彈道飛彈（SLBM）UGM-133A三叉戟II型彈道飛彈（三叉戟D5），每枚飛彈可以搭載4顆核彈頭，因此每艘俄亥俄級潛艦最多可搭載80顆核彈頭，等於一艘潛艦就足以毀滅北韓全境。

《韓聯社》指出，近來美國積極應對北韓的核武與導彈威脅，繼先前曾經派出「同溫層保壘」B-52H戰略轟炸機、B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機、核動力攻擊潛艦（SSN）、F-22「猛禽」匿蹤戰機、F-35戰機、核動力航空母艦作為戰略資產前往韓半島（朝鮮半島），如今又派出俄亥俄級SSBN「肯塔基號」，等於是全面提升應對北韓威脅的軍武層級。

身為SSBN的「肯塔基號」不僅可以掛載能夠攜帶核彈頭的彈道飛彈，且能追蹤敵方至天涯海角、不被敵方輕易偵測發現，具有極高的隱蔽性，專家認為以目前北韓現行技術來看，北韓完全無法探測出的SSBN肯塔基號，對北韓具有高度的核威懾能力。

►美俄亥俄級核潛艦將訪韓　一艘就能「毀滅北韓」！可掛80顆核彈頭

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