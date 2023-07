疫情救援包機1趟30萬！　越南最貪官「收賄5600萬」遭檢求處死刑

▲疫情期間的越南胡志明市的新山國際機場。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者陳家倫河內18日專電

越南在COVID-19疫情期間籌辦救援包機接返海外公民,但大批官員藉此索賄,迫使民眾回國費用大增。越南近日審理此案,受賄金額最多的前衛生部官員范中堅被求處死刑。

越南在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間一度鎖國防疫,並以救援包機接返滯留海外的數十萬越南公民,未料大批官員向業者索賄,以致民眾回國費用被拉抬到「天價」。有被害人泣訴,自美國回越南花了近新台幣30萬元。

越通社(VNA)報導,河內市人民法院11日展開審理這起案件,檢察院代表17日在一審辯論階段發表公訴詞,針對54名被告提出量刑建議,其中錢收最多的越南衛生部副部長前秘書范中堅(Pham Trung Kien)被求處死刑。

