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暴雨時「打高爾夫」　大邱市長挨轟失職反嗆：周末為什麼不能打球？

▲▼大邱市長洪準杓17日上午召開記者會，反對同志遊行違法占用道路。（圖／達志影像／newscom）

▲大邱市長洪準杓6月7日上午召開記者會，反對同志遊行違法占用道路。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓夏季梅雨來襲，挾強大降雨量的「極限豪雨」導致至今共有41人死亡、9人失蹤，包括忠清北道淹水、慶尚北道土石流災情皆頗嚴重。總統尹錫悅閃電造訪烏克蘭基輔，以及大邱市長洪準杓周末打高爾夫球等都被在野黨揪出來痛批。洪準杓對此反嗆，大邱並未傳出嚴重災情，因此周末休閒娛樂並無不妥。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》，南韓15日因豪雨所帶來的災情更為嚴重，包括忠清北道清州市一座地下道遭潰堤河水猛灌，慶尚北道醴泉郡也傳出土石流，然而同樣身為地方行政首長的大邱市長洪準杓，卻在當天上午11時20分前往位於慶尚北道軍威郡的八公山鄉村俱樂部打高爾夫球，因雨勢過大才在1個小時後作罷。

事後，南韓政壇有部分在野黨等人士質疑洪準杓周末在滂沱大雨下打高爾夫球是否失當，因為當洪準杓搭乘公務用車「外出享樂」的同時，高達1000名公務員正待在市府加班、緊急待命；對此，洪準杓認為自己的舉動並無任何不妥。

洪準杓昨（17）日前往國會，在面對現場記者一連串的提問時，他表示，「公務人員可以在周末自由從事個人活動，你怎麼能夠用權威主義所要求的那一套時代精神來質問我？你們說我公器私用、搭乘公務車去打球，其實我私底下活動時不曾搭過公務車，我有自己的車。而且，我並沒有要求公務員必須特別加班。」

洪準杓隨後在臉書上發文寫道，「難道周末可以被允許打網球、卻不准別人打高爾夫？你在公職社會裡能找到像這樣的規定嗎？幸好大邱沒有爆出較為嚴重的洪災，我才可以度過稍微自由的周末時光，對於你們鑽漏洞這樣找我麻煩，我其實不太介意，畢竟這是我數十年以來的準則。」

尹錫悅、洪準杓皆隸屬於執政黨國民力量。對於洪準杓在回應言論上「提油救火」，國民力量今（18）日在召開最高委員會議後，也表示身為地方行政首長同樣也屬於全國公僕，一旦國家災難來襲時應率先以身作則，而非在全國民眾因洪災受苦時前往高爾夫球場，有違身為公務人員的基本態度。

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