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夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

▲▼男性,男人,泳池,夏天,游泳。（圖／CFP）

▲紐約泌尿科醫生透露，有許多男性會花上數十萬來進行陰莖增長療程。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約州長島東端的漢普頓地區（The Hamptons）是知名度假勝地，許多有錢人士都會在此地購買別墅。不過，現在當地最熱門的不是房地產而是「泌尿科」診所，醫生透露，有許多男性會花上數十萬來進行「陰莖增長」的療程。

根據《紐約郵報》報導，紐約泌尿診所（NY Urology）創辦人大衛（David Shusterman）表示，漢普頓地區的人喜歡在私人別墅裡裸泳，也喜歡開泳池派對，「大家都想成為這裡陰莖看起來最大的人。」因此他位於當地的診所，從今年春天以來預約「陰莖注射」（penis injections）的客人大幅增加。

大衛表示，他從2018年就開始進行陰莖注射（Priapus Shot，P-Shot），這種療法是從患者手臂上抽取出血液，接著分離出血液中的生長因子，再將生長因子注射回陰莖中，這能刺激陰莖血管的生長，「你的陰莖會更加飽滿，性方面的表現也會更好，通常可以增長約1又1/4英寸（約3.175公分）。」

來進行療程的男性集中在30至40多歲，而這項療程的收費也不便宜，一個月注射5次的完整療程約要花費1萬美元（約台幣31萬元），但只要30分鐘就會結束，也不會有太多副作用，所以還是讓很多上流社會男性趨之若鶩。

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