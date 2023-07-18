日本「猛暑」逼近40度！　名古屋中小學暫停戶外體育課

▲名古屋中小學緊急暫停戶外體育課。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
日本連日高溫創下紀錄，日本氣象廳18日中午12時預測顯示，已經有81個地點達到35度的猛暑日；氣象廳另外針對東京都、大阪府等23個都道府縣發布中暑警報，位於愛知縣的名古屋更預計會出現40度高溫，目前已暫停小學和中學的戶外體育課。
根據NHK、朝日新聞報導，日本氣象廳表示，受到高氣壓環繞影響，日本全國各地氣溫將持續升高。名古屋教育委員會指出，由於預測18日氣溫會將達到40度左右，因此415所市立中小學全面暫停戶外體育課，若是學校體育館沒有冷氣也同樣必須停課。
▲日本已有81個地點達到35度高溫以上的猛暑日。（圖／達志影像／美聯社）
日本氣象廳最新預測顯示，截至當地時間18日中午12時，日本914個觀測點中，已經有81個地點達到35度高溫以上的猛暑日，還有546個地點達30度以上的真夏日。
截至當地時間18日下午14時，全日本最高溫出現在琦玉縣越谷市，溫度達到38.6度，前10熱的城市都在37.4度以上，東京都心的溫度也已來到37.4度，同時預估下午的溫度還會進一步升高。
日本總務大臣松本剛明表示，7月3日至9日的這一周內，全國有3964人因高溫送醫，比前一周增加737人，高於往年平均，其中老年人占了半數以上，呼籲民眾應徹底做好補充水分、防曬等措施。
14時の時点で、35℃以上の猛暑日の地点数は全国で140地点となっています。— ウェザーニュース (@wni_jp) July 18, 2023
東京都心では一時的に海風の影響で気温が下がりましたが、再び上昇し今年最高タイの37.5℃を観測。
こまめな水分補給を心がけるなど熱中症予防を万全に行ってください。https://t.co/Z50EpC4Ugu https://t.co/mveKHphnk0 pic.twitter.com/nlK2YVhYTG
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