無懼普丁喊停黑海穀物協議！　澤倫斯基：沒俄羅斯也可運作

▲澤倫斯基表示，《黑海穀物協議》能在沒有俄羅斯參與的情況下持續運作。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯17日宣布暫停執行《黑海穀物協議》（Black Sea Grain Initiative），不再允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，即使俄羅斯宣布退出，《黑海穀物協議》也必須繼續，而且可以在沒有俄羅斯參與的情況下持續運作。

據路透社報導，澤倫斯基17日在晚間的視訊演說中痛批，烏克蘭是全球4億人口的糧食來源國，而俄羅斯的決定衝擊了全球糧食供應的穩定，「非洲有維持穩定的權利，而亞洲也有權維持穩定。世界應該趁此機會向俄羅斯表明，我們不會容許類似敲詐勒索的行為」。

▲澤倫斯基強調《黑海穀物協議》必須繼續。（圖／CFP）

澤倫斯基隨後也在Telegram透露，他已和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通話，2人也同意「與相關國家共同合作，恢復糧食安全和通過黑海的糧食運輸」。他強調，「烏克蘭、聯合國和土耳其可以共同確保黑海安全航運走廊和船隻檢查的運作。這對全世界來說不可或缺，因此《黑海穀物協議》可以，也應該繼續運作。如果沒有俄羅斯，那就沒有俄羅斯。」

俄羅斯和烏克蘭在去年2月開戰後，通過聯合國與土耳其斡旋，在伊斯坦堡簽署了《黑海穀物協議》，允許烏克蘭出口商恢復從敖德薩市周遭的3個港口出口玉米、小麥、葵花籽油等商品，以改善黑海港口被封鎖後出現的全球糧食危機，而俄羅斯農產品和化肥進入國際市場的限制也將被取消。

烏克蘭自去年8月恢復出口以來已銷售逾3200萬噸食品，但俄羅斯今年7月17日卻以「協議中涉及俄國部分未被滿足」為由暫停執行《黑海穀物協議》，直到俄羅斯穀物和化肥的出口被改善為止。俄羅斯的決定引發人們對全球糧食供應鏈關鍵一環的擔憂，貧國更擔心價格上漲將讓他們買不起糧食。