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巨大「不明物體」突現澳洲海灘！疑馬航MH370零件　警方列危險物

▲▼西澳海灘出現不明巨大金屬物體。（圖／翻攝自推特@AusSpaceAgency）

▲西澳海灘出現不明巨大金屬物體。（圖／翻攝自推特@AusSpaceAgency）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲西部海灘最近出現一個神祕的巨大金屬圓柱體，讓當地人感到困惑，向警方通報了這一可疑物品，目前州國防單位與太空局正在進行調查。有人懷疑是否為9年前消失的馬航MH370客機零件，但專家認為與飛機零件不符。西澳州警方也表示，「在確定其來源前」將視為危險物體，但推測它「並非來自商用飛機」。

根據BBC、衛報等外媒報導，澳洲太空局（Australian Space Agency）在推特上PO出一張照片表示，目前正在對位於西澳朱里恩灣（Jurien Bay）附近海灘上的金屬物體進行調查，暫推測可能來自外國太空運載火箭，因此也正與全球同行聯絡希望能獲取更多資訊，並呼籲民眾應與其保持距離，若發現更多可疑的殘骸，務必立刻通報當局。

據報導，這個巨大物體是當地人在一處名為綠頭海灘（Green Head）上發現並通知警方的，居民說圓柱體寬約2.5公尺、長度則約2.5到3公尺，上頭還長著藤壺等海洋生物。BBC報導指出，航太專家湯瑪斯（Geoffrey Thomas）認為這個物體可能是過去一年來，曾被發射的火箭在某個階段脫落，而墜入印度洋的火箭燃料箱。專家猜測，若確實為燃料箱，可能是來自印度的火箭，並可能含有有毒物質。

神祕物體的照片曝光後，有人猜測，也許是2014年3月失蹤至今的馬來西亞航空編號MH370班機的零件。然而，湯瑪斯說，這並不是波音777客機的任何零件，而且距離班機失聯已經過了9年半，殘骸上頭應該會有更多磨損痕跡。

馬航MH370班機2014年3月8日從吉隆坡剛起飛不到1小時，就在馬來西亞與越南交接海域、土珠島以南約140海浬處與控制中心失去聯繫訊號，當時中國、馬來西亞與澳洲曾合作打撈，後續也有政府或民間單位持續搜索，但至今經過9年多，仍未找齊飛機殘骸，機上239人雖已被認定罹難，卻留下了未解之謎。

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