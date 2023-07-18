阿茲海默症將比照癌症診斷「分為7期」　2款新藥有望上市

▲阿茲海默症診斷方法將有新變動，預計將採用類似癌症診斷的數字分期，來評估患者的病況。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）在16日阿姆斯特丹舉行的會議上發布一份擬議的新版指引，將採用類似癌症診斷的「數字分期系統」以評估疾病進展，分為第0期到第6期，加上a、b、c、d生物階段4種分級，取消使用「輕度」、「中度」及「重度」等用語。另外，美日研發2款新藥將有助識別及治療阿茲海默。

根據路透社報導，阿茲海默症是最常見的失智症類型，專家們正在改善醫師診斷這種發展性腦部疾病的方法，依據患者的認知與生物學變化設計了一套7分制的評分量表，新版指引將取代2018年的版本，原因在於例如β澱粉樣蛋白等與阿茲海默症有關的關鍵蛋白質血液檢測方法進步，以及有更多新療法須在治療前先確認疾病病理。

在新的診斷方法下，患者將被按照認知變化程度以及是否檢出異常疾病生物標記物，由醫師評給1到7分，加上a、b、c、d等4個生物階段，例如，第1a階段代表患者完全沒有症狀，但生物標記異常。報告主要作者、美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）博士傑克（Clifford Jack）說，新指引是為更準確、更能反映出潛在疾病，「1a期是某人被診斷出這種疾病的最早期的證據。」

第2期患者可能出現異常生物標記與非常細微的認知或行為變化。第3期則大致相當於輕度認知障礙，即症狀前的階段。而第4、5、6期則等於輕度、中度與重度失智。新的診斷量表還包含第0期，是針對那些帶有罹患阿茲海默症基因的族群所設，例如唐氏症患者，因為唐氏症患者中有75%會在成年後罹患阿茲海默。

此外，醫界近日有望採取2款阿茲海默症新藥來識別與治療患者。日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）共同研發的新藥Leqembi剛在本月通過美國食品藥物管理局（FDA）批准。另一款美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）的實驗性藥物Donanemab目前正在接受FDA審查。