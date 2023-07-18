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韓市府慢半拍害14人淹死！潰堤氾濫9分鐘仍下令：公車改走地下道

▲▼忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道慘遭河水潰堤灌爆，警消18日上午展開蒐集證物等工作。（圖／CFP）

▲忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道慘遭河水潰堤灌爆，警消18日上午展開蒐集證物等工作。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年6月底迎來夏天梅雨季，連續數日的暴雨讓各地傳出淹水、土石流等嚴重災情，尤其忠清北道清州市一座地下道更遭附近潰堤河水灌爆，最終導致14人罹難，其中多半公車乘客。其實，清州市早已掌握低窪地帶淹水風險，然而地下道淹水9分鐘後，市府卻仍指示運輸公司，要求公車改道行經該座地下道。

南韓中央災難安全對策本部今（18）日上午6時更新統計數據，指出從9日降下「極限豪雨」後至今，共計41人死亡（忠清北道17人，其中清州市五松地下道占14人；慶尚北道19人；忠清南道4人；世宗市1人）、9人失蹤，合計豪雨死亡與失蹤者共達50人之多。

其中，清州市地下道死者為14人、生還者為9人，其中有9名死者來自於該輛紅色公車（急行747號），包括1名司機和8名乘客，5名乘客的屍體在公車內被發現、司機和乘客共4人的屍體則在公車外被發現。

▲▼南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道遭洪水灌入，消防當局17日凌晨發現公車司機遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲地下道遭洪水灌入，消防當局17日凌晨發現公車司機遺體，搜救結束後共統計有14名罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《朝鮮日報》，位於忠清北道清州市興德區五松邑的宮坪第2地下道從15日上午8時40分開始淹水，由於附近美湖江（美湖川）橋梁施工時的替代堤防高度低、結構較為簡易，導致6萬噸的洪流沖毀堤防、淹進地下道，然而此時負責管控道路交通進出的清州市府，卻仍尚未完成資訊整合，導致發出錯誤指令。

其實事發當天（15日），清州市府已早先一步於上午8時35分向相關災區發送「低窪地帶淹水風險」的文字警告簡訊，此時是宮坪第2地下道獲報淹水的5分鐘以前，不過上午8時40分後地下道開始淹水以後，清州市府大眾交通科卻於上午8時49分透過通訊軟體KakaoTalk的群組對話，向市區公車的運輸公司通報，要求公車路線改道。

由於從江內面駛向五松站的道路已經因美湖江氾濫而淹水，被全面封閉、管制進出，因此清州市府大眾交通科向運輸公司要求，相關路線的市區公車必須「改道」行駛，其中的路線便包括位於美湖江附近的宮坪第2地下道，此時地下道早就已經被洪水灌爆，消防當局正積極進行搶救作業。

▲▼南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道遭美湖江6萬噸氾濫河水灌爆，16日水位仍難以退去。（圖／CFP）

▲地下道15日上午8時40分，市府大眾交通科9分鐘後卻仍通報運輸公司，要求公車改道行駛地下道。（圖／CFP）

清州市某運輸公司關係人士透露，「15日上午8時50分，我們收到要求改道行駛宮坪第2地下道的通知，當時清州市府似乎仍尚未認知到地下道已經傳出淹水災情」；其他大眾交通相關人士則表示，「我們並沒有從其他政府部門收到（淹水）通報，因此無法掌握到地下道淹水的消息。」

直到淹水事故發生2個半小時後，清州市府才於上午11時14分向民眾發送警報，表示地下道因淹水而管制車輛進出。

目前警方已經組成專案小組調查地下道淹水的經過，同時必須釐清行政單位在該起事故上的責任歸屬，其中包括發布洪水警報的錦江洪水管制中心、清州市廳（市府）、興德區廳（區公所）等地方行政單位皆成為調查對象。

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