美前防長艾斯培：台若縮短兵役　盟友恐質疑自衛決心

▲美國前防長艾斯培。(圖/記者屠惠剛攝)

文/中央社

義務役期再恢復為4個月成為2024選戰話題,美國前國防部長艾斯培指出,此舉將會對美國及全球支持台灣的人釋出錯誤訊號,讓外界質疑台灣民眾的自我防衛決心;唯有增強威懾能力,才能在與北京或盟友的互動中取得較有利位置。

艾斯培(Mark Esper)在美國前總統川普(Donald Trump)任內擔任國防部長,去年7月曾率團訪台,期間建議台灣大幅增加國防預算,延長義務役期。他17日晚間與外交部長吳釗燮一同接受TVBS Meeting Room視訊訪談。

主持人開場後不久,就請艾斯培談談對國民黨總統參選人侯友宜曾拋出兵役恢復為4個月看法。艾斯培以美國力挺烏克蘭為例強調,背後原因在於烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的領導風格,其次是烏克蘭人民,無論性別都願意拿起武器,為自己的國家而戰。

他指出,台灣如果反其道而行、縮短兵役,「美國民眾會自問,為什麼要派我們的兒女,為台灣的男孩和女孩而戰,而台灣人民卻不為自己的國家而戰」。

艾斯培表示,他理解相關決策並不容易,「我知道政客都喜歡順應選民意見,我不討論內政」。

他援引最近加入北大西洋公約組織(NATO)的芬蘭為例說,芬蘭較比鄰的俄羅斯小得多,但實行強制徵兵,每年80%的年輕人都會參加軍演,台灣與中國相比也小;「我們關注這些國家,我們受到啟發,激勵美國及其他西方民主國家捍衛年輕的民主國家,因此我認為,在這方面釋出訊息,比其他事情都來得重要」。

▲義務役期再恢復為4個月成為2024選戰話題。(圖/記者李毓康攝)

至於台灣應增強軍備或與北京維繫較佳關係,何者才得以維繫國家安全。艾斯培認為,中國、俄羅斯等專制政權將利用他者弱點,如果台灣增強自身實力,增加軍備庫存並更致力推動國防,與美國、日本等國建立更強大的聯盟網絡,將使台灣在談判桌上處於更有利地位。

艾斯培重申去年訪台的立場,稱美國的一中政策需與時俱進。他指出,40年來,台灣和北京之間的實力高度失衡,北京擁有更強大的軍事力量及經濟規模,因此需要檢視美國的一中政策,確保能夠適應時代的需要;此外,美方降低戰略模糊,將能向北京發送更堅定的訊息,更表明美國願意支持台灣。

艾斯培去年出版「一觸即發:一位非常時期美國國防部長的回憶錄」(A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times),內容對美中關係多有著墨。他表示,川普主政時期的重要成就之一,是在美國政府內部,「甚至可以說在整個國家範圍內」,形成中國是美國戰略競爭對手的共識。

如今川普將再次挑戰入主白宮,艾斯培推測,川普若當選,最終將使美國退出北約、自韓國或日本撤軍,甚至可能削弱與台灣的關係,不利台灣、美國國家安全及全球穩定。