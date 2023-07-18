遊樂設施安全帶鬆脫　10歲童半空「被拋出座位」全身骨折搶救中

▲男童搭乘遊樂設施時被甩出座位。（合成圖／翻攝自TikTok與GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州當地遊樂園傳出，10歲男童亨特利(Huntley Daniels)搭乘遊樂設施Moby Dick時疑似安全帶鬆脫，在半空中被甩出座位，重摔至地面後被緊急送醫，目前男童情況危急仍未脫離險境，正在搶救中。

事件16日下午發生在伊利諾州當地社區安提阿克(Antioch)所舉行的夏日嘉年華活動Antioch's Taste of Summer， 目擊者表示，「我當時和兒子正在排隊，結果突然聽到一陣尖叫聲，轉過頭去發現這個小男孩倒在人行道上，一動也不動，完全沒有反應」。消防人員表示，他們下午2時40分左右接到報案，緊急將重傷男童空運至帕克里奇市(Park Ridge)醫院急救。

祖母波爾曼(Dawne Pohlman)表示，事件發生時女兒正在下面看著孫子，結果孫子突然被甩出座位，讓女兒急著想要接住孩子，整個人非常崩潰，「真的是太誇張了，令人無法接受，我們家的孩子幾乎每年都會去這個活動」。

事件造成亨特利全身多處嚴重骨折，包含肋骨、頭骨、手臂等處，牙齒還被撞進牙齦中，目前已經接受完手術，仍在醫院接受治療。當局已下令關閉嘉年華活動中的所有遊樂設施，以確定其他遊樂設施是否也有安全問題。