媽媽請脫衣舞孃替18歲兒慶生　「巨乳妹磨蹭坐大腿」兒子反應羞爆

▲墨西哥地方媽媽請脫衣舞孃為18歲兒子慶生熱舞。（圖／翻攝自IG／@rubenswindowtintllc，下同）

記者張寧倢／編譯

墨西哥一名母親為了幫兒子慶祝18歲生日，精心準備一場驚喜派對，除了吃蛋糕吹蠟燭，還送上「成年禮」請來一名巨乳脫衣舞孃，兒子看到香艷畫面，眼神不知該往哪擺只好摀住臉，舞孃則大膽貼到他身上熱舞，巨乳在眼前晃動與磨蹭動作都令兒子害羞到不行。

根據《每日星報》報導，Instagram網友@rubenswindowtintllc在7月初上傳一段生日派對影片，卻吸引了2300萬次的驚人點閱率。畫面中一名來自墨西哥新萊昂州（Nuevo León）的母親端著蛋糕走進慶生會場，等兒子吹完蠟燭，母親要他矇住眼睛許願，此時，門口突然闖進一名穿著爆乳連身裙的面具脫衣女郎。

兒子嚇到叫出聲，正當他害羞得不知所措之際，女郎的一對巨乳已經挺進到他的面前，只見她開始跳起性感舞蹈，還坐上兒子的大腿，甚至做出用臀部磨蹭他下體等挑逗動作。鏡頭拍到媽媽在一旁笑得很開心，現場氣氛也非常興奮。

影片在網路上引起熱烈反應，有網友認為這種生日禮物很令人尷尬，但也有人覺得「最佳媽媽非她莫屬」。一些網友留言說，「小弟弟再也不會向媽媽討禮物了」、「我想我是生錯家庭了」、「媽媽想法很進步，但讓媽媽看到自己的這一面實在有夠尷尬」、「壽星說：我只想要PS5、Xbox」、「當媽媽沒錢買禮物時，想起有個朋友還欠她錢」。