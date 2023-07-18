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兇猛熱浪狂襲北半球！美中氣溫飆破50°C　多國本周繼續熱

▲▼加州死亡谷氣溫狂飆，人們紛紛在顯示氣溫的看板前合照打卡。（圖／路透）

▲加州死亡谷氣溫持續狂飆，人們紛紛在顯示氣溫的看板前合照打卡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

兇猛熱浪持續襲捲北半球，多地本周氣溫達到極端高溫，其中美國和中國的溫度更飆破攝氏50度，一再突破紀錄。更令人擔憂的是，義大利和西班牙也發出警告，預警本周氣溫將持續攀升，而高溫也在多個國家引發失控的野火。

據《衛報》報導，地表最熱地區之一的加州死亡谷（Death Valley）17日的氣溫狂飆至攝氏56度，直逼世界紀錄的攝氏56.7度，與此同時，與美國相隔半個地球的中國，16日氣溫也不斷狂飆，當局緊急發布高溫預警。

▲▼熱浪席捲北半球。（圖／路透）

▲地表最熱地區「死亡谷」16日測得高溫攝氏53.3度。（圖／路透）

北京當局16日警示，新疆部分沙漠地區的氣溫上看攝氏40至45度，而廣西南部地區則可能達到攝氏39度。位於吐魯番的三寶鎮一個觀測站，當天測得攝氏52.2度高溫，打破艾丁湖2015年測得的攝氏50.3度，刷新中國紀錄。報導稱，日本當天的氣溫也高達攝氏39.1度，導致60人中暑送院。

義大利當局警告，國內部分地區的氣溫將在18日達到攝氏45度，而本周晚些的氣溫更可能接近西西里（Sicilia ）小鎮佛羅里達（Floridia）2021年8月攝氏48.8度的紀錄，提醒義大利人做好準備迎接「今夏最強，同時也是史上最強的熱浪之一」。

▲▼熱浪席捲北半球。（圖／路透）

▲拉帕爾馬島的野火已燒毀4600公頃林地和20棟建築。（圖／路透）

西班牙氣象局也指出，本周的熱浪將持續影響地中海沿岸地區的大部分國家，而西班牙南部部分地區氣溫將超過攝氏42度，幸運的是19日的氣溫預計會有所下降。在高溫持續肆虐之際，西班牙拉帕爾馬島（La Palma）15日因高溫引起的野火仍在燃燒，導致大片林地和建築被破壞。

希臘雅典東南方約50公里處的庫瓦拉斯（Kouvaras）、科林斯（Corinth）和波奧提亞（Boeotia）地區17日也爆發大火，消防當局緊急出動飛機、直升機和卡車投入救災行動，同時與民防部等其他部隊緊急商討應對這一局勢的對策。

▲▼熱浪席捲北半球。（圖／路透）

▲庫瓦拉斯爆發失控大火，引起交通混亂。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，熱浪將使全人類的健康和性命處於危險之中，呼籲全球領導人立即採取行動，應對氣候危機。最新研究顯示，去年夏天是歐洲有紀錄以來最熱的一年，並導致6萬1672人死亡，其中義大利、希臘、西班牙和葡萄牙的死亡率最高。

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