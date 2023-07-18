金髮正妹拳擊獲勝　鏡頭前激動「掀衣露乳」！甩動巨乳6秒影片曝

▲英國22歲正妹網紅拳擊手漢姆斯利奪勝後，激動脫衣露出雪乳慶祝。（圖／翻攝自Twitter）

記者羅翊宬／綜合報導

來自英國伯明罕的22歲正妹模特兒漢姆斯利（Daniella Hemsley），平常靠裸露火辣身材的影片在社群網路爆紅，先前更在色情平台OnlyFans開設頻道博得粉絲關注，最近她參加一場匯集各大網紅參加的拳擊比賽，擊敗另一名正妹網紅，豈料直播時她竟興奮到當場拉起上衣、對鏡頭露出傲人的渾圓豐滿雪乳，影片在網路瘋傳後遭各界批評。

根據《每日郵報》，這名擁有一頭亮麗金色長髮、且身材前凸後翹的英國模特兒漢姆斯利最近儼然轉型為拳擊手，本月15日她前往愛爾蘭都柏林參加彙集全球各大YouTuber所舉辦的首屆「Kingpyn High Stakes拳擊錦標賽」，當時她成功擊敗同樣是知名正妹網紅的對手丹妮爾卡（Aleksandra Danielka），一舉奪下勝利。

當裁判公布漢姆斯利獲勝的那一刻，她難掩興奮之情激動呼喊，同時在都柏林O2露天劇場（3Arena）當著攝影直播鏡頭和觀眾的面前，掀起香汗淋漓的黑色運動上衣，一雙渾圓豐滿的巨乳不斷在鏡頭前甩動、彈跳，過程長達5至6秒鐘之久，在一陣激情過後，她才終於在賽後專訪上為先前的冒犯舉動致上歉意。

漢姆斯利表示，「我對我的驚人舉動感到抱歉，我只是一時衝動。其實獲勝的當下，我有點感到不知所措，我只是想表達自己的興奮情緒。」

相關影片上傳推特後吸引近2300萬人次觀看，漢姆斯利的「特立獨行」引發部份粉絲反感，認為漢姆斯利在電視機鏡頭前脫衣露乳的行為無疑是「教壞小孩」，甚至一些粉絲們還必須向年幼的子女解釋剛才發生的事。

美國知名女性拳擊手希爾茲（Claressa Shields）相當不認可漢姆斯利的行為，甚至抱持負面觀感，「哇......不虧是女子拳擊的倒退，請停止這種垃圾行為，別在胡鬧了！」

然而，澳洲另一名女拳擊手布里奇斯（Ebanie Bridges）並不認為漢姆斯利脫衣露乳慶祝奪勝，是有辱女子拳擊的行徑，「首先，這只是在網紅界舉辦的拳擊；其次，這真的不會影響到真正的女子拳擊比賽。我們還是先面對現實吧。」

據悉，漢姆斯利在YouTube、Instagram、TikTok等3個網路社群平台中，擁有近40萬名粉絲訂閱支持，而她在推特上也有3.8萬名粉絲追蹤，自從在拳擊比賽獲勝後，她也特別宣布OnlyFans實施31天的81%限時優惠。