美軍人員拼錯電郵域名　數百萬封「敏感郵件」誤發給俄國盟友

▲美國五角大廈誤將數百萬封電子郵件發送給俄羅斯的盟友。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國金融時報近日揭露，美國軍方因為輸錯電子郵件的域名，多年間誤將數百萬封電郵發送給俄羅斯在非洲的盟友國馬利（Mali），其中一些郵件包含敏感資訊，例如密碼、醫療紀錄與高官行程等。五角大廈表示，已經採取措施解決此問題。

根據BBC報導，美軍電子郵件網域名稱為「.mil」，與西非國家馬利的國家域名「.ml」只有一字之差，而荷蘭網路企業家祖比爾（Johannes Zuurbier）在10多年前就發現這個問題，自2013年簽訂合約以來他一直負責管理馬利國家域名，光在最近幾個月，他就收集了數萬封被誤發的美軍電子郵件。

這些郵件並無被標記為「機密」的文件，但據金融時報表示，有部分郵件包含醫療數據、美軍設施地圖、財務紀錄、官員旅行計畫文件以及一些外交訊息。祖比爾本月致函美國警告，他與馬利政府的合約即將到期，這意味著「風險是真實存在且可能會被美國的對手利用」。而馬利軍政府原定於17日接管域名。

儘管美國現任與前任官員表示，標為「機密」和「最高機密」的美國軍事通訊是透過獨立的IT系統傳輸，不太可能被意外洩露。不過，美國國土安全部情報法律部門前任資深法律顧問史特蘭斯基（Steven Stransky）說，即使是看似無害的資訊，對美國的對手而言仍可能有用處，尤其是當其中包含了個人的詳細資訊，外國行為者可能會以間諜目的為美國軍事人員建檔，或者披露資訊以換取利益。

五角大廈一名發言人向BBC表示，國防部已經意識到此問題，並且正在嚴正處理。五角大廈還稱，已經採取措施確保「.mil」域名的電郵不會被發送到錯誤網域，包含在郵件完成傳送前攔截阻擋，並通知發件人必須對目標收件人進行驗證。史特蘭斯基表示，人為失誤仍是最令人擔憂的問題，「我們就是無法掌控每一個人，每一次。」