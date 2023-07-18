18歲少女渡假以為約到帥哥　進房驚見「5兄弟在等」慘遭性侵

▲德國少女遊西班牙馬略卡島（Majorca）遭6男性侵。（示意圖）



圖文／鏡週刊

西班牙馬略卡島（Majorca）是著名渡假勝地，吸引全球不少遊客到此一遊，甚至有人因此展開一段奇幻豔遇。但近日就有一名德國少女指控，她和一名在島上認識的德國男遊客，兩人一起進房後，最後卻慘遭6名男子性侵，現在當地警方正展開調查。

據英國《每日星報》報導，這名18歲德國少女近日和朋友，一起到馬略卡島渡假遊玩，該名少女在島上認識了一名同樣來自德國的20歲男子，兩人聊得很愉快。後來少女跟隨男子，來到男子下榻的渡假飯店房間，少女原本以為將會展開「兩人世界」，但沒想到一進房間，驚見房內還有5名男子，他們正在一邊喝酒，一邊「等待中」。

少女越來越覺得狀況不太對勁，於是找藉口要離開房間，但這群男生不讓她走，最後更直接來硬的，不僅把少女團團圍住，更當場對她性侵。據少女描述，當時有一部份男子對她輪流性侵，剩下的人就在旁邊看戲。少女遭6男侵犯後，隨即向飯店人員報告，飯店人員也協助她報警處理。

警方獲報後隨即展開搜索與調查，幾小時後將其中5名男子逮捕，第6名男子一度逃跑，但最後也被警方逮到。警方表示，這6名男子都是德國人，年齡介在21-23歲，目前全案已進入司法階段審理中。至於被害少女，事發後被送往醫院治療，婦女護理部門也已介入該案處理。

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