通膨恐惡化！俄羅斯退出黑海穀物協議　西方批「食物當武器」

▲載有烏克蘭穀物的貨船行駛在黑海上。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯周一（17日）表示，將退出與烏克蘭簽訂的黑海穀物協議，該協議對於全球小麥等原物料供應有著重要影響，如今俄羅斯表明不再續簽協議，再次引發全球食物供應鏈受衝擊的擔憂，也阻礙俄羅斯在俄烏戰爭期間取得難得的外交突破。

CNN報導，黑海穀物協議由聯合國與土耳其居中協調，促成兩國2022年7月同意，但該項協議在17日傍晚5時到期。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日告訴媒體，俄羅斯不會續簽該項協議，表示協議「已經終結」。

俄羅斯抱怨戰爭開打一來，糧食出口一直到阻礙，佩斯科夫表示這是俄羅斯決定退出烏克蘭糧食協議的原因，「只要俄羅斯的部分完成，俄方將立即履行該協議。」

俄羅斯總統普丁表示，協議主要目的是向需要的國家提供糧食，但供應尚未實現，俄羅斯要出口自家糧食時卻受到阻礙。佩斯科夫並未把話說死，為未來談判留下彈性空間，並解釋只要協議中有關俄羅斯的部分完成了，就會重新履行協議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周指控，俄羅斯將烏克蘭糧食協議視為「武器」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則告訴美媒CBS，俄羅斯持續在「緩慢地扼殺」糧食計畫，「全球糧食價格將會上升，而在亞洲、非洲最脆弱地區的人們，將有明顯感受。」

俄羅斯終止黑海穀物協議的正式決定一出，西方官員隨即發聲譴責。荷蘭外交部長或霍克史查（Wopke Hoekstra）發布推文，「俄羅斯持續把糧食當作武器是極度不道德的」；歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示「強烈譴責」。

事實證明，這份協議對緩解全球糧食價格危機至關重要，尤其是對於那些依賴烏克蘭糧食的發展中國家而言。在協議期間，烏克蘭已經出口將近3300萬噸的玉米、小麥和其他穀物。

聯合國世界糧食計畫署表示，2023年至今已經向烏克蘭採購80％的小麥，高於2021年和2022年的50％；到目前為止，透過該協議已經向全球45個國家供應糧食，亞洲國家佔46％、西歐國家佔40％、非洲國家佔12％，東歐則為1％。