川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

▲川普再次主打「外國人奪走美國人工作」。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

前一次競選期間喊出「讓美國再次偉大」(MAGA)口號的前總統川普,近日接受美媒專訪時語出驚人,他表示不會表明美國是否該保護台灣,但「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」。面對主持人的更正,川普卻再強調「台灣拿走美國人工作」,而美國人「早該阻止他們」。

Trump suggests that the US shouldn't defend Taiwan if China attacks because Taiwan "took our business away" pic.twitter.com/28KEGkVxNX