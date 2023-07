2024巴黎奧運壯觀開幕式預演　40艘船航行塞納河

▲巴黎奧運預定2024年7月26日開幕。(圖/路透,下同)



距離巴黎奧運開幕大約還有一年,約40艘船昨天在市中心塞納河參與大規模開幕式預演。這是奧運史上首度開幕式不在主場館,而是由百餘艘船載選手和官員航行塞納河出場。

法新社報導,昨天上午塞納河(Seine River)上所有交通暫停,好讓參加預演的船隻航行6公里長的開幕式船隊預定航線。明年7月正式典禮登場時,這支船隊將載著各參賽代表團成員、電視台工作人員和緊急服務人員航行穿越巴黎市。

對主辦單位而言,如何確保參與開幕式人員及塞納河兩岸數十萬觀眾的安全,是一項巨大挑戰。

約40艘模擬代表團抵達開幕式的船隻昨天在塞納河上航行,另有18艘船則供緊急服務、主辦和轉播單位使用

巴黎奧運開幕式總監何布爾(Thierry Reboul)在事前表示:「我們需要測試新方法來拍攝這場典禮。」開幕式表演是由41歲法國劇場導演喬里(Thomas Jolly)編排,內容目前仍對外保密。

在塞納河沿岸約10萬個觀賞開幕式的上好座位票券已全數售出,但預期還會開放數十萬人從塞納河河堤免費觀賞典禮。

