安倍昭惠：安倍晉三時時刻刻都在想能為台灣做什麼

▲安倍昭惠來台灣參加感恩之旅的晚宴。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃，下同）



中央社

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠17日出席訪台歡迎晚宴時表示，安倍在家吃台灣鳳梨拍照上傳社群媒體時，她也在場，「安倍時時刻刻都在想為台灣能做什麼這件事。」

安倍昭惠17日抵台訪問4天，台灣安倍晉三之友會舉行歡迎晚宴，副總統賴清德、立法院長游錫堃、日本駐台代表泉裕泰、內政部長林右昌、台日關係協會會長蘇嘉全、僑委會委員長徐佳青、民進黨立委林楚茵、王定宇等皆出席。

安倍昭惠致詞指出，去年7月她先生安倍晉三不幸去世，安倍晉三原來希望在疫情平息後一定要到台灣訪問，計畫無法實現，她感到很遺憾。

她表示，安倍外祖父、曾任日本首相的岸信介主政時代，就和台灣關係密切 ，因此安倍也很注意台日關係，日本發生東日本大地震時，提供最大幫助的就是台灣，安倍一直感謝，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，希望為台灣回禮，因此提供疫苗。

安倍昭惠說，安倍父親、前外相安倍晉太郎67歲過世，跟日本明治維新精神領袖吉田松陰過世的年紀一樣，安倍在悼念父親，曾引用吉田松陰的文章，認為父親春夏秋冬都度過很精采的日子，她相信安倍晉三的人生也過得很豐富。

安倍昭惠表示，感謝台灣安倍晉三之友會創辦獎學金，透過獎學金幫助日本留學生，吉田松陰去世後，弟子們沒有沮喪，打起精神繼續奮鬥，安倍去世後，她希望年輕人也能打起精神，像明治維新一樣建立精彩的社會，她相信台日現在和未來都是友好國家的關係，她會和安的倍靈魂一起努力。

▲已故日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）。（圖／達志影像／美聯社）



游錫堃致詞時表示，安倍講「台灣有事、就是日本有事」這句話，幫助了台海穩定，成為世界名言，包括前次法國議員訪台時也說，台灣有事就是世界有事 ，他要代表立院向安倍昭惠致敬。



蘇嘉全表示，他還記得去年邀請安倍晉三訪台時，安倍一口答應，沒想到不久後就發生槍擊事件，他去年代表政府參加安倍葬禮，場面仍清楚印在腦海，此次透過安倍昭惠來台，盼台日關係未來愈來愈好。