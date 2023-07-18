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波蘭驚傳大範圍「貓咪感染禽流感」　WHO：傳染人類風險仍低

▲▼貓,貓咪,寵物。（圖／達志／示意圖）

▲波蘭境內驚傳大範圍貓咪感染禽流感，WHO表示「人類感染風險仍低」。（示意圖／達志影像）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）今天表示，波蘭是第一個通報在大範圍內出現多起貓隻感染禽流感案例的國家。不過，WHO也表示，人類感染風險仍低。

法新社報導，WHO表示，自波蘭衛生部上月通報境內貓隻異常死亡案件後，已有29隻貓咪篩檢出H5N1禽流感病毒陽性。

WHO表示，總共有46隻貓咪和一隻豢養的獰貓接受病毒篩檢。WHO還說，染疫的貓咪中，11隻已經死亡，另外14隻被安排安樂死。

上一次通報死亡案例是在6月30日。

WHO在聲明中表示，貓咪接觸禽流感病毒的來源尚不清楚，目前正在進行相關調查。

部分貓咪出現嚴重症狀，包括呼吸困難、血性腹瀉和神經系統症狀。在某些情況下，病情會迅速惡化甚至導致死亡。

歐洲自2021年底以來，發生有史以來最嚴重的禽流感疫情，北美和南美也經歷嚴重的疫情，導致全球數千萬家禽遭到撲殺，其中不少感染的是H5N1病毒株，這個病毒株首見於1996年。

近來哺乳類動物的感染案例增加令人憂心。

WHO指出，之前曾傳出零星的貓咪感染H5N1案例，「但這是首次通報一個國家內大範圍地區發生多起貓咪感染案例」。

WHO表示，截至7月12日為止，沒有接觸感染貓咪的人類通報出現症狀。WHO還表示，所有接觸者的觀察期已完成。

WHO強調，經評估波蘭一般人和感染貓咪接觸後感染的風險低。

WHO表示，貓咪飼主、獸醫和其他可能更經常接觸到感染H5N1貓咪的人士，在未使用個人保護裝備下感染的風險，則被認為是低度到中等。

人類感染禽流感的案例罕見。不過，一旦感染可能造成高死亡率的嚴重疾病。

人類感染H5N1病例通常是直接或間接接觸到活禽或死禽，或者是遭到汙染的環境。

WHO表示，全球自2020年以來通報12起人類感染H5N1案例，其中4起為重症，另外8起為輕症或無症狀。

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