希臘雅典熱浪爆野火「衝向度假勝地」　緊急救出夏令營1200兒童

▲希臘度假勝地路特奇（Loutraki）附近發生野火，火勢蔓延危及度假小鎮。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

南歐再度遭遇熱浪，希臘消防當局表示，雅典周圍17日因高溫引發野火，伴隨強勁風勢一發不可收拾，危及海濱度假勝地路特奇（Loutraki）小鎮。當局已經撤離正在當地參與夏令度假營的1200名兒童至安全地點，並出動多架消防飛機協助滅火。

根據法新社報導，自上週以來，南歐希臘、義大利和西班牙等國飽受熱浪之苦，其中希臘中部氣溫甚至達到攝氏44度高溫。極端高溫導致雅典東南方約50公里處的庫瓦拉斯（Kouvaras）發生野火；消防當局發言人表示，「這是一場非常棘手的火災，風非常強，陣風達到每小時60公里。」

另一方面，在希臘中部科林斯地峽的海濱度假小鎮路特奇，也因高溫和強風而發生森林大火，當局緊急救出正在當地參加夏令營的1200名兒童，以免他們受到大火威脅。

希臘當地媒體報導，野火迅速引燃乾燥的灌木叢，向南朝拉格尼西（Lagonissi）、阿納維索斯（Anavyssos）和薩羅尼達（Saronida）等度假勝地蔓延，希臘消防當局共派出7架消防飛機、4架直升機和150名消防員前往撲滅火勢。

希臘消防當局表示，目前還沒有接到有人員受困火場的報案，但根據當地媒體拍攝的畫面，當地已經有數棟房屋被燒毀；當局也已經要求當地居民立刻疏散。

受熱浪影響，雅典週末的氣溫達到攝氏39度，知名觀光景點雅典衛城已經連續三天在中午最酷熱的時段暫時關閉，避免有遊客中暑。希臘國家氣象局表示，預計至19日希臘各地氣溫將下降2至4度，但20日又將出現新一輪熱浪，屆時當地最高氣溫可能高達攝氏43度。