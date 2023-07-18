桃園機場台灣之光！「全球十大美食機場」拚進第3名　原因揭曉

▲桃園機場擠進全球十大美食機場之列。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

行李寄放與旅遊平台Radical Storage公布全球十大機場美食排名，調查地表100座最繁忙的機場後，根據旅客提供的餐廳評價、平均價格、料理種類等，評鑑最棒的用餐體驗的機場，其中冠軍由南韓仁川國際機場奪下，台灣桃園國際機場也入列，一舉挺進第三名。

機場身為門面，一趟旅行的起點和終點，需要美食來開啟假期，Radical Storage調查了全球100座最繁忙的機場，研究分析來自旅客的評價、餐廳清單、菜餚平均價格、不同料理選擇、和社群媒體貼文數據，評選出了10座機場提供最佳用餐體驗，且報告中還特別評選出最適合素食者的機場—瑞士蘇黎世機場、最佳無麩質餐廳選擇機場—美國哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場、最省錢餐點機場—越南新山一機場、以及最貴餐點機場—日本關西國際機場。

【全球十大美食機場】：

Top10. 新加坡樟宜機場

擁有194家餐廳、獲得平均3.6顆星的評價，不過餐點平均價格高，達到約台幣650元。

Top9. 美國洛杉磯國際機場

洛杉磯不僅是「追星」最佳地點，還有很多美食可選擇，是美國第四名的機場，尤其以無過敏原餐廳聞名。

Top8. 美國歐海爾國際機場

位在芝加哥的歐海爾國際機場，在全球機場各類別的排名都名列前茅，在1963至1998年間一直是世上最繁忙的民航機場，有130家餐廳可供選擇，服務一流。

Top7. 日本羽田機場

經常被評為全球最佳機場之一，餐廳數量位居第二，素食選擇也並列亞軍。

▲日本羽田機場餐廳數量位居第二。（圖／路透）



Top6. 日本成田機場

雖然是相對較小的機場，排名卻比羽田機場高，機場內餐廳平均得分可是位居前十大機場之冠，平均價格也只要台幣約250元。

Top5.南韓濟州國際機場

排行中第二座南韓機場，提供的料理雖然份量小，但很豐富，有飯有麵。

Top4. 美國達拉斯/沃斯堡國際機場

美國第二美食機場，擁有125家餐廳可供選擇，且餐廳平均得分是美國最高3.7顆星。

▼桃園機場被評餐廳物美價廉。（圖／資料照）



Top3. 台灣桃園國際機場

位在首都台北外圍，菜單價格是十大機場中最低的，平均只要台幣180元。

Top2. 美國哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場

美國擁有最多無麩質餐廳的機場，提供36種選擇。

Top1. 南韓仁川國際機場

擁有270家餐廳，平均得分3.2顆星，餐點價格低於平均，同時也被認為是全球最乾淨的機場之一。

▼仁川機場被評為最強美食機場。（圖／資料照）

